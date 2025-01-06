沈慶京抗告案何時送高院？ 合議庭：4人到齊或有人放棄才處理

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日裁定羈押禁見，合議庭決定等4名羈押被告法定抗告截止日到期再「一併」將抗告案送台灣高等法院，如截止日前4人的抗告案「到齊」，則會提前將抗告案移交高院。

本月2日、即上周四被台北地院合議庭裁定羈禁見的是柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗，除沈於裁押隔日已提出抗告，其餘3人是否抗告？還在猶豫期。

刑事訴訟法規定，抗告除有特別規定，應於10日內出，自送達裁定後起算；「柯文哲案」本月2日裁定柯、沈、應、李4人羈押禁見，依規定，4人的最後抗告期限會是本月11日，但11日是周休，依法順延1日，因此，目前還未提抗告的柯、應、李，至遲須在11日提出才有法律效力。

柯文哲等4人上月26日起訴、移審，合議庭2度裁定4人交保，檢方不服裁定的抗告，以「一紙」狀子提出，高院只須2案分由2個合議庭審查，不過，被告如今就新的羈押裁定抗告與否還未定，為節省訟源，台北地院決定「一次」處理。

台北地院受理「柯案」被告抗告，因高院要求紙本卷宗，不要電子卷證，且如果個別送高院審查，會造成高院由不同合議庭審查同一案，再加上台北地院多次影印卷證工事多，合議庭經評議決定統一送案、卷。

合議庭認為，如在本月11日抗告截止日前任一天柯文哲、應曉薇、李文宗全提抗告，法官一樣會整卷、印卷向高院提出，簡單說，沈慶京雖然已率先開「第一槍」提抗告，但抗告訴訟並不會優先進行，還要等待柯文哲等人的最後決定。 台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片 民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片 柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片

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