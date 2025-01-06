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民眾黨嗆與司法「釘孤枝」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

民眾黨號召支持者於1月11日司法節上街頭與司法「釘孤枝」，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫表態聲援。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，樂見朱立倫對民眾黨伸出援手，一是政黨合作之間的道義，二是因應未來民進黨發動大罷免潮，藍營沒有不跟民眾黨釋出善意的空間。

蕭旭岑今接受廣播專訪時指出，民眾黨前主席柯文哲只要人在外面，他所言所行都會有政治效應、媒體關注度很高，對賴清德總統要辦他的案子、或要推動後續分裂在野黨都極其不利，所以總算用了九牛二虎之力，動用所有力量終於把柯羈押起來。

蕭旭岑指出，民眾黨立委黃國昌代理主席後，面對新的政治形勢，應會有一些新的策略，但至少到目前為止，民進黨政府把柯文哲關起來，放話去分化民眾黨的作為，策略上是很成功的。一直以來，他都是堅定的主張藍白合作，去年藍白合破局是一個重大的教訓，藍白一定要比照20年前國親合的模式，組成政黨聯盟簽訂協議，在地方選舉、總統立委選舉都要合作。

蕭旭岑說，柯文哲已身陷囹圄，他很樂見朱立倫對民眾黨伸出援手、聲援1月11日的抗爭，並呼籲國民黨跟民眾黨利用這個形式與時機開始談合作。藍白不是只有在立法院投票的攻防或是法案預算的合作，更重要還是在政黨之間，未來的地方選舉跟總統、立委選舉，藍白能不能合作、怎麼合作，都要超前部署去談。

蕭旭岑認為，民進黨政府羈押柯文哲、分化民眾黨，也會有反作用力，他們等於把白更推向藍，綠白合的空間幾乎是零，所以他呼籲黨中央，1月11日聲援柯文哲之後，接下來最重要的反而是與黃國昌思考，藍白要如何因應接下來，不只是在國會合作，還能拓展到其他地方選舉跟中央選舉的合作。

至於若民眾黨邀請，是否會一同參與遊行？蕭旭岑說，他在去年九月初受邀聲援柯文哲時就去了，「對我來講沒有任何問題，」他反而樂見黨內同志在這個時候對民眾黨伸出援手，一是政黨合作之間的道義，二是因應未來民進黨發動大罷免，藍白在各選區能緊密合作對抗惡罷非常重。

京華城 柯文哲

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