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陳佩琪提告許富舜鄭淑心 黃國昌：尊重依法主張權利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影

台北市前市長柯文哲官司纏身，柯文哲的學生昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心近日接連表示曾看過柯文哲將「政治獻金帶回家」相關指控，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，準備對許、鄭提告並求償。民眾黨代理主席黃國昌對此表示，尊重陳佩琪依法主張權利，批許、鄭「司法昭之心，路人皆知」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天代轉陳佩琪回應，有關許富舜在社群指控柯文哲，2014年選舉曾經收受政治獻金，卻未存入政治獻金專戶等情事，許富舜昨天並未提出證據，只請記者聯繫牙醫史書華，聲稱對方捐款10萬元，沒有拿到收據非常生氣。

此外，時任台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心昨天也指控，2014年柯文哲與民進黨進行初選，當時有募款的錢，都會交給陳佩琪，最近跟一些友人聊天，「他們談到當時出錢出力，甚至還幫柯募款，當時卻沒拿到收據」，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去很多地方有疑點，實在令人不勝唏噓。

陳佩琪說明，經過查證，史書華捐贈柯文哲候選人10萬元，當年會計在5月28日寄出收據，隨後在5月30日打電話確認本人收到，由於時間久遠，目前監察院網站無法線上查詢，但是經過取得實體憑證，可以證明許富舜等人所言為不實指控。陳佩琪表示，已經委由律師發出存證信函，準備提告加重毀謗罪和民事求償，捍衛名聲也遏止敗壞社會風氣的不良行為。

黃國昌上午受訪時表示，對於許富舜、鄭淑心虛偽不實的言論，陳佩琪依照法定程序，尊重她依法主張權利，「隔了10年以後，配合民進黨追殺柯文哲，出來講這些有的沒的，司法昭之心路人皆知。」

京華城 柯文哲

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