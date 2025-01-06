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影／民眾黨號召司法節上街頭 法務部長：依法申請「我們都尊重」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影
對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影

立法院司法及法制委員會審查中華民國刑法部分條文修正草案等案，列席備詢的法務部長鄭銘謙在會前接受媒體訪問表示，對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，「我們都尊重」。

媒體詢問88會館地下匯兌案，交保業者林秉文因涉洗錢卻開庭未到，遭新北地方法院發布通緝。詢問是否有掌握林秉文行蹤，鄭銘謙回應，警察、司法警察機關會持續追緝。而對台北市前市長柯文哲祕書「橘子」許芷瑜因涉貪汙被通緝至2062年一事，鄭銘謙回覆針對許芷瑜的行蹤下落，相關司法警察單位努力了解中。

對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影
對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影
對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影
對民眾黨在司法節號召公民遊行，控訴執政黨介入司法體系一事，凡是依法申請的請願遊行，法務部長鄭銘謙上午在回應媒體表示「我們都尊重」。記者陳正興／攝影

京華城 柯文哲

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