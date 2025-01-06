增訂妨害司法、棄保潛逃罪… 藍點名柯建銘等綠營權貴 綠咬柯文哲

立法院司法及法制委員會今排審增訂刑法妨害司法公正罪章及棄保潛逃罪，國民黨立委主張當今妨害、關說司法已成為權貴犯罪，成為縱放「綠友友」和綠色權貴的方法；民進黨立委則反咬柯文哲案，質疑「橘子」許芷瑜可能的串滅證行為，以及民眾黨動員群眾同樣也是妨害司法公正。

國民黨立委吳宗憲表示，妨害司法公正、棄保潛逃都是典型的權貴犯罪，例如桃園地檢署檢察長、民進黨黨鞭柯建銘都曾關說司法，而國寶集團總裁朱國榮交保金高達5億元，但他匯了幾十億到海外，因此他認為5億是他可以承受的損失和成本。

國民黨立委羅智強則質疑，從「百億賭王」林秉文、台鹽綠能前董事長陳啟昱棄保潛逃，可以看出民進黨都在縱放綠色權貴的，反觀柯文哲7000萬交保還是不夠，鄭文燦交保就可以，不要讓人民覺得司法雙標，但從立委柯建銘、前法務部長邱太三的案例可以看出權貴關說司法，綠尤為甚。

民進黨立委鍾佳濱以柯文哲案為例，表示棄保潛逃罪，已經造成司法審理的不公正，例如影響潛在證人或串證的妨害作證、滅證等行為，就像柯的貼身祕書「橘子」許芷瑜目前人在哪？有無利用通訊軟體串滅證？但目前各版本都沒有看到相關修法。

民進黨吳思瑤也指出，若要討論妨害司法，那民眾黨號召小草包圍北檢、北院，這樣算不算妨害司法公正？柯文哲案就是政治干涉司法最為明顯的案例。她另外提醒，司委會目前是立法院8個委員會預算審查進度最慢的委員會，希望國民黨、民眾黨能先優先審查法務部預算。

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