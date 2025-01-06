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民眾黨號召公民司法節上街 法務部：尊重

中央社／ 台北6日電

民眾黨代理黨主席黃國昌3日提到，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。法務部長鄭銘謙今天受訪說，依法申請的遊行，都予以尊重。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查在野立委所提刑法部分條文修正草案，關於增訂妨害司法公正罪與棄保潛逃罪等部分，鄭銘謙等人列席說明。

鄭銘謙會前接受媒體聯訪，對於台灣民眾黨將於司法節舉辦遊行，控訴執政黨介入司法體系，他說，凡是依法申請的請願遊行，「我們都尊重」。

至於88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢且開庭未到，新北地方法院發布通緝。媒體詢問是否掌握林秉文的下落及行蹤，鄭銘謙說，警察、司法警察機關會持續追緝。

關於前台北市長柯文哲秘書許芷瑜涉貪污收賄逃亡，通緝至2062年。鄭銘謙表示，現在通緝中，針對許芷瑜的行蹤下落，相關司法警察單位努力了解中。

媒體追問，柯文哲案的起訴書內容，跟部分媒體之前的報導內容一樣，是否有所謂的「偵查大公開」。

鄭銘謙回應，有無違反偵查不公開，台北地檢署在偵查中，也會做妥適處理，台灣高等檢察署也在做行政調查，目前都還在調查中，至於有無一致，這可以接受社會公評。

京華城 柯文哲

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