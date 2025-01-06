柯文哲遭指把政治獻金帶回家 陳佩琪喊告許富舜鄭淑心

台北地檢署偵辦京華城容積弊案、民眾黨政治獻金假帳案，台北市前市長柯文哲官司纏身，昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出指控，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，自己已經委員律師發出存證信函，提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。

陳佩琪上周在臉書發文聲援丈夫，曾經擔任輔選幹部的醫師許富舜在留言指稱，2014年建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態。」

此外，時任台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心昨天也指控，2014年柯文哲與民進黨進行初選，當時有募款的錢，都會交給陳佩琪，最近跟一些友人聊天，「他們談到當時出錢出力，甚至還幫柯募款，當時卻沒拿到收據」，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去很多地方有疑點，實在令人不勝唏噓。

陳佩琪上午在臉書發文表示，有關許富舜和鄭淑心汙衊「2014年收受政治獻金未申報」，她本人已經委由律師發出存證信函，「24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償」，至於牙醫史書華的10萬元捐贈，2014年5月20日確有其事，當時會計在5月28日寄出收據， 並且在5月30日去電詢問是否收到，「收據編號：10330161800002800000」。

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