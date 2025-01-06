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柯文哲帶不明金錢回家？陳佩琪：未曾聽聞 要問柯

聯合報／ 記者林銘翰蔣永佑／台北報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城政治獻金等案遭起訴，曾任柯輔選幹部的醫師許富舜指稱，二○一四年就曾經親眼見到「不明來源的金錢」被帶回家。柯文哲妻子陳佩琪昨天回應，這些訊息十年來未曾聽聞，許富舜過去沒有提出任何疑慮，如今的說法實難確認真偽，希望能夠詢問柯文哲確實查證。

昨天周日，柯在押的台北看守所未開放律見，而柯遭裁定禁見也無法會客。據了解，律師團利用周休二日加緊研議，本周上班日後會前往北所律見，與柯文哲討論是否提出抗告。

台北地方法院更裁柯文哲羈押禁見後，陳佩琪前天在臉書發文表示，柯文哲沒有參與京華城案任何一場決策會議，直到去年選後媒體開始熱烈討論，事後才去聽了整場會議的直播，都審委員提出專業判斷並陳述意見，最後經過討論才做出決議，所謂「講共識決代表串證」實在可笑至極。

不過，一位署名「學生許富舜醫生」在留言區發表「許富舜給陳佩琪公開信」，談及他在二○一四年建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態」，這則留言後來也遭刪除。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天代轉陳佩琪回應，直指這些訊息十年來未曾聽聞，柯文哲擔任台北市長期間，許富舜也曾經到家中作客，當時沒有提出任何疑慮，如今柯文哲再度被羈押禁見，這些說法實難確認真偽。

陳佩琪質疑，二○一四年是哪位人士給了多少錢，柯文哲當天帶回家後，隔天確認有無存入政治獻金專戶，過去曾經有支持者在餐會上捐款，因為銀行已經關門，委請幕僚處理後續作業，詢問身分證字號和地址，隨後再寄上捐款收據，可以證明皆有存入專戶，如果有許富舜所提的情事，請提供人時地與相關圖片檔，以便查證。

陳佩琪也說，等到獲知具體內容，就會詢問律師，能否把這些資訊帶進台北看守所，當面詢問柯文哲以確實查證。

許富舜接受記者查證時坦承發文，並指不只一次親眼見到這些錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、有醫療界朋友的紅包」；他還提到「其實跟姚立明還有許多夥伴一樣，一直有跟柯說這似乎不太好」。不過，醫師沈政男則認為，該醫師「當初挺柯，現在毀柯，始終搞不清楚狀況，就是湊熱鬧罷了」。

據了解，對於抗告與否，除端看柯文哲個人意願，還有訴訟上的考量，需要三名律師團先有共識，待律見時與柯文哲慎重討論。

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