新聞眼／白拚續命 黃國昌代主席3大挑戰

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城等案，交棒給立法院黨團總召黃國昌代理主席。不過，就在民眾黨風雨飄搖之際，黨內內訌卻不時成為新聞主軸，未來要如何重拾支持者的信任、解決黨內派系紛爭，同時又要主導立法院各項議事攻防，不僅是黃國昌首要挑戰，也成為民眾黨續命關鍵。

柯文哲涉案遭起訴後，去年底短暫獲自由之身，民眾黨上周緊急舉行擴大中央委員會，黃國昌先前滿臉鬍渣的形象，一度成為媒體關注焦點，原來是近期歷經喪父之痛。民眾黨發言人吳怡萱不捨地說，黃國昌總是挺著身子，沒有缺席任何重要會議，「謝謝老師、代理主席，我們會是你最堅強的後盾。」

不過，黃國昌上任後面對的挑戰不少，包括黨主席補選事宜、避免支持者持續出走，還包括必須適切安排黨務，同時立法院仍在開議期間，由於身兼立法院黨團總召的角色，休會前恐仍須主導諸多議事攻防。民眾黨秘書長周榆修上周率領黨務主管請辭，隨即獲得黃國昌以代理主席的身分留任，初步先求穩固黨內決策核心的重要人事。

根據民眾黨黨章第十六條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」，柯文哲表明希望盡快舉辦黨主席補選，不過辦理黨主席補選過程繁雜，短期之內恐怕難以塵埃落定。

另外，民眾黨前立委蔡壁如請辭台中市政顧問，登記參選民眾黨中央委員，一度傳出有意爭取黨主席，近來卻與民眾黨副秘書長許甫、立法院黨團主任陳智菡隔空交火，如何化解黨內派系矛盾，也是不可避免的難題。

民眾黨即將在一月十一日舉辦「一一一，釘孤枝」集結活動，號召公民向賴政府抗議司法不公、檢察官淪為執政黨鷹犬，成為黃國昌上任後的首場大型活動，屆時包括活動規模、參與支持者人數等，勢必成為外界關注指標，也關乎民眾黨能否挺過危急存亡之際。

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