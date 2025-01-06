聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲官司纏身 藍白合埋變數

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
民眾黨前主席柯文哲官司纏身，也為未來的藍白合發展埋下變數。圖為柯文哲（中）去年二月帶著民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與國民黨團總召傅崐萁（右）等人餐敘後，步出餐廳。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲官司纏身，也為未來的藍白合發展埋下變數。圖為柯文哲（中）去年二月帶著民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與國民黨團總召傅崐萁（右）等人餐敘後，步出餐廳。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，政治前途堪慮，也為未來的藍白合發展埋下變數。藍營人士強調，國民黨在意的是司法不應有差別待遇，無論柯案發展，藍白合仍是趨勢，但民眾黨主戰派若仍想掌權，恐加深綠營分化藍白的可能性。

柯文哲日前再遭羈押禁見，民眾黨本周六號召支持者上街。國民黨主席朱立倫發文響應遊行，黨內民代有不同看法。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤說，「藍白合2.0」談的不是選舉，是司法正義，在檢調排山倒海的摧毀之下，現在的民眾黨不太需要去談二○二六、二○二八，藍白也不會談。

柯文哲雖將黨主席交由立委黃國昌代理，不過，民眾黨內擁柯聲浪仍強。藍營人士指出，柯文哲很清楚，目前官司纏身，輿論攻擊集於一身，民眾黨也會跟著削弱，唯有交出黨權，讓民眾黨回歸監督本身，才能輔助他面對未來長期的司法戰。

另一方面，國民黨內看待柯文哲意見也分歧，一派認為不應對柯落井下石，另一派則認為與纏訟的柯合作，將影響中間選民與部分藍營支持者反感。不具名藍營立委表示，一年前的君悅會藍白破局，藍軍至今耿耿於懷，無論判決結果，很難一面倒力挺柯絕對清白。

國民黨人士認為，在野力量合作是必然，未來藍白仍要面臨很多挑戰，黨中央定調聲援民眾黨遊行，是質疑檢調證據力難服眾，並非單純的政治判斷；如今國家機器全面動起來要鬥在野，對藍軍而言，互相攻擊只會讓民進黨見縫插針。

國民黨人士也說，民眾黨權力重組後，未涉入柯案的人士，未來仍有許多與藍營合作空間；立法院的在野黨團，共同善盡監督執政黨的工作、提出民生有感的政策法案，終將會獲得中間選民的認同，現階段不可能去談吸收或招手小草的問題。

京華城 凌濤 國家機器 朱立倫 柯文哲 藍白合 黃國昌

延伸閱讀

影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

柯文哲律師團下周律見研議抗告

共識決就是串供？ 陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

批蔡壁如片面詮釋幫北檢找理由 陳智菡：把柯文哲往死裡推

相關新聞

柯文哲官司纏身 藍白合埋變數

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，政治前途堪慮，也為未來的藍白合發展埋下變數。藍營人士強調，國民黨在意的是司法不應有差別待遇，...

觀察站／在野勢力極大化 藍白沒有不合作空間

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，日前又遭更裁收押禁見，案情後續發展，不僅關乎民眾黨的存亡，也牽動藍白後續合作走向。非綠陣營整...

新聞眼／白拚續命 黃國昌代主席3大挑戰

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城等案，交棒給立法院黨團總召黃國昌代理主席。不過，就在民眾黨風雨飄搖之際，黨內內訌卻不時成為新...

柯文哲帶不明金錢回家？陳佩琪：未曾聽聞 要問柯

民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭起訴，曾任柯輔選幹部的醫師許富舜指稱，二○一四年就曾經親眼見到「不明來源的金錢...

影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，因京華城及政治獻金案二度遭羈押的...

柯文哲律師團下周律見研議抗告

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案二度遭羈押，由於今天是周日，台北看守所並未開放律見，而柯遭裁定禁見也無法會客，僅能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。