快訊

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，民眾黨前主席柯文哲也挨轟。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，民眾黨前主席柯文哲也挨轟。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，因京華城及政治獻金案二度遭羈押的民眾黨前主席柯文哲也中槍，他點名柯文哲「烏魯木齊」，痛批他壞習慣學得徹底，「全都跟國民黨學的」。

王義川今在草屯輔選強調，國民黨提名的立委在立法院內亂搞，必須靠選舉撥亂反正，呼籲要用台灣人的意志和選票，讓藍白兩黨反省；而當民意代表卻亂搞，被人民發動罷免只是剛好，但選對人就不用罷免，喊話草屯鄉親要選對人。

而他砲打立法院藍委外，民眾黨前主席柯文哲也中槍，王義川更說，政治人物很多，有的做工程，有些「烏魯木齊」，並直接點名「柯文哲」就是如此。

他痛批柯文哲，台北市長任內去財團辦公室7次，財團董事長也去市長辦公室，之後柯還去財團的招待所多達3次，更開玩笑狠酸「錢不是叫『橘子』拿，就是叫『柳丁』拿」，壞習慣學得徹底，並強調「壞習慣全都是跟國民黨學的」。

王義川強調，身為政治人物，就是要能讓全民來檢驗，選鎮長也一樣，而蔡銘軒從政以來，問政認真，與民眾站在一起，值得信賴；反觀對手從政如何站起、當議員有為草屯做過什麼，相信鄉親都比他內行、比他清楚，一切盡在不言中。

京華城 柯文哲 王義川

延伸閱讀

影／草屯鎮長補選 陳時中、王義川開砲：用選票讓藍白反省

柯文哲律師團下周律見研議抗告

批蔡壁如片面詮釋幫北檢找理由 陳智菡：把柯文哲往死裡推

柯文哲拜完就被收押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

相關新聞

影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，因京華城及政治獻金案二度遭羈押的...

藍：聲援白營遊行 針對司法不公

民眾黨前主席柯文哲再被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者一月十一日司法節當日上街。國民黨主席朱立倫第一時間出面聲援...

蔡壁如「翻供說」 引白營互打

民眾黨前主席柯文哲日前辭去黨主席，並交由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。而黨籍前立委蔡壁如辭掉台中市政顧問，欲重回黨中央心...

稱藍白曾互控貪腐今攜手號召上街 民進黨：狗咬狗一嘴毛

民眾黨號召支持者1月11日上街「釘孤支」，國民黨主席朱立倫也聲援。民進黨稍早在臉書發文表示，過去藍白為了選舉對決，互相指...

聲援小草抗議加一 凌濤：支持在野對戰民進黨民主獨裁

民眾黨前主席柯文哲再被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者1月11日司法節當日，上街抗議「綠色司法威權」。國民黨智庫...

共識決就是串供？ 陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

民眾黨前主席柯文哲再被羈押禁見，檢方在接押庭中提出，柯與民眾黨立院黨團主任陳智菡等人的LINE對話紀錄，以「共識決」解釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。