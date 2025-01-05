影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今成立，立委王義川到場站台，不只砲打國民黨，因京華城及政治獻金案二度遭羈押的民眾黨前主席柯文哲也中槍，他點名柯文哲「烏魯木齊」，痛批他壞習慣學得徹底，「全都跟國民黨學的」。

王義川今在草屯輔選強調，國民黨提名的立委在立法院內亂搞，必須靠選舉撥亂反正，呼籲要用台灣人的意志和選票，讓藍白兩黨反省；而當民意代表卻亂搞，被人民發動罷免只是剛好，但選對人就不用罷免，喊話草屯鄉親要選對人。

而他砲打立法院藍委外，民眾黨前主席柯文哲也中槍，王義川更說，政治人物很多，有的做工程，有些「烏魯木齊」，並直接點名「柯文哲」就是如此。

他痛批柯文哲，台北市長任內去財團辦公室7次，財團董事長也去市長辦公室，之後柯還去財團的招待所多達3次，更開玩笑狠酸「錢不是叫『橘子』拿，就是叫『柳丁』拿」，壞習慣學得徹底，並強調「壞習慣全都是跟國民黨學的」。

王義川強調，身為政治人物，就是要能讓全民來檢驗，選鎮長也一樣，而蔡銘軒從政以來，問政認真，與民眾站在一起，值得信賴；反觀對手從政如何站起、當議員有為草屯做過什麼，相信鄉親都比他內行、比他清楚，一切盡在不言中。

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