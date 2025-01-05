藍：聲援白營遊行 針對司法不公
民眾黨前主席柯文哲再被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者一月十一日司法節當日上街。國民黨主席朱立倫第一時間出面聲援，引發國民黨台北市議員的質疑，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤昨天表示，面對司法審判過程的不公正，身為藍白合的合作與破局見證者，有必要跟白營、在野力量一起，集中奮戰。
凌濤表示，朱立倫臉書大聲地呼告，就等於鼓勵，包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與。
黃國昌三日號召公民對民進黨與賴清德總統發出怒吼。朱立倫透過臉書響應，表示全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。
但朱立倫此舉也引發部分黨內的質疑，國民黨籍台北市議員游淑慧認為，遊行不該限縮到挺個人，黨中央的立場要清楚。
凌濤指出，柯文哲須面對自己的司法問題，他的質疑沒有少過，但在司法案件判決前，台灣司法高度針對、差別待遇、雙重標準，到違反偵查不公開，讓朱立倫決定站出來力挺白營十一日遊行。
國民黨立委李彥秀說，面對綠色威權巨獸，台灣人民必須站出來，「今天保持沉默，明天將沒有人能為我說話。」
民進黨表示，過去藍白為了選舉互相指控貪腐，直接導致台北市前市長柯文哲、已停職的新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙紛紛被起訴甚至判刑。如今，藍白為了政治鬥爭，反過頭來攜手號召群眾上街，透過仇恨動員，掩蓋自身貪腐事實。
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