稱藍白曾互控貪腐今攜手號召上街 民進黨：狗咬狗一嘴毛
民眾黨號召支持者1月11日上街「釘孤支」，國民黨主席朱立倫也聲援。民進黨稍早在臉書發文表示，過去藍白為了選舉對決，互相指控貪腐；如今藍白為了政治鬥爭，反過頭來攜手號召群眾上街，透過仇恨動員，掩蓋自身貪腐事實，「簡直就是『狗咬狗，一嘴毛』！」
民進黨表示，當年互控對方貪腐，如今牽手上街掩飾貪腐，過去藍白為了選舉對決，互相指控貪腐，直接導致台北市前市長柯文哲、已停職的新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙紛紛被起訴甚至判刑，國民黨市議員鍾小平、游淑慧檢舉柯文哲藉京華城圖利；國民黨竹市前議員林耕仁檢舉高虹安詐領助理費；民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠檢舉林姿妙圖利開發業者。
民進黨指出，2022年民眾黨臉書還曾發文，呼籲林姿妙「應知所進退，別考驗宜蘭人的智商」，民眾黨代理主席黃國昌也批評過林姿妙「在庭上答辯時跳針我不知道，根本是在踐踏司法」。如今，藍白為了政治鬥爭，反過頭來攜手號召群眾上街，透過仇恨動員，掩蓋自身貪腐事實。簡直就是「狗咬狗，一嘴毛」。
民進黨表示，1月11日司法節的宗旨，是紀念司法公正獨立，但國民黨、民眾黨從國會擴權，到修三法的一系列作為，都在干預司法權、毀壞司法獨立，如今還選在司法節這天號召群眾上街詆毀司法，實在格外諷刺，新的一年，國家有許多重要的工作與挑戰要做，呼籲藍白切勿用仇恨動員做為新年的開端，掩飾自身不法，造成台灣民主走回頭路。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言