聲援小草抗議加一 凌濤：支持在野對戰民進黨民主獨裁

民眾黨前主席柯文哲再被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者1月11日司法節當日，上街抗議「綠色司法威權」。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤今日表示，他個人願意在任何公開發言及政論節目中，支持在野力量對戰民進黨的綠色民主獨裁。

凌濤說，「藍白合2.0」談的不是選舉，是司法正義。說真的，在檢調排山倒海的摧毀之下，現在的民眾黨不太需要去談2026、2028，藍白也不會談。

凌濤提到，面對司法審判過程的不公正，身為藍白合的合作與破局見證者，現在有必要跟白營及在野力量一起，集中奮戰。

凌濤指出，柯文哲必須面對自己的司法，而他對於京華廣場容積獎勵及政治獻金申報細節的質疑，沒有少過。但在司法案件尚未判決之前，台灣的司法從高度針對性、差別待遇、雙重標準，到違反偵查不公開，讓國民黨主席朱立倫決定站出來力挺白營在11日的遊行。

凌濤表示，司法正義、公平審判，必須被維持，這個不是關乎柯文哲或任何一個人，而是全台灣人民切身相關的民主法治精神。而朱主席臉書大聲地呼告，就等於鼓勵，包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與，因為再一次強調，這項遊行不是關乎柯文哲或任何個人，而是台灣司法正義能不能存在的關鍵。

凌濤強調，台灣面對民主自由法治的十字路口，現在的白營可能上節目人數有限，在維護司法正義的立場上，他個人也願意在任何公開發言及政論節目中，支持在野力量對戰民進黨的綠色民主獨裁。以此合先敘明。

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