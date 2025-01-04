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共識決就是串供？ 陳佩琪：你們一心只想定柯文哲的罪

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲再被羈押禁見，妻子陳佩琪今發文表示，法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」。圖／本報資料照片
民眾黨主席柯文哲再被羈押禁見，妻子陳佩琪今發文表示，法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」。圖／本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲再被羈押禁見，檢方在接押庭中提出，柯與民眾黨立院黨團主任陳智菡等人的LINE對話紀錄，以「共識決」解釋京華城案，有串供之虞。柯文哲妻子陳佩琪稍早表示，是否「共識決」三字定不了柯文哲的罪，才講是串證？法律是無罪推論為原則，「你們一心只想定柯文哲的罪。」

陳佩琪表示，昨看到媒體上吵的「講共識決代表串證」，實在可笑至極。之前臉書就提及，柯親口跟她說沒參與京華城任何一場決策會議，直到今年選後媒體討論後，他事後去聽整場會議直播，但柯說左聽聽、右聽聽，當時會議主席和都審委員，都是提出專業判斷並陳述意見，最後也經過討論才做出決議，「他不了解這會議到底有什麼問題？」

陳佩琪說，都委會獨立行使職權，又不是市長一人關起門來決定，所謂「共識決」是會議決議方式，這怎麼能叫串證？講「共識決」就是串證，這種說法實在有夠可笑的。請檢察官或法官可自己去聽聽，「不叫共識決該叫什麼決？如果要定調是王八狗屁決，也尊重啊，反正會議結果就是這樣，叫什麼決哪重要，還是『共識決』三個字定不了柯文哲的罪，才說講「共識決」就是串證？」

陳佩琪說，都審會議全程直播，公開透明的證據都在那裡，影音檔不能變造也不會翻供、串證，「但現在是你們好大， 我好害怕，一切只有你們口中說的算，其他人講就是串供？ 前市長面對各界的追問，要幕僚進一步了解並回應媒體，這怎麼能叫串供？」

「柯文哲市長是介入了什麼？」陳佩琪說，法律是無罪推論為原則，「你們卻窮盡一切找對我先生不利的證據」，一心只想定柯文哲的罪，羈押柯，讓柯完全沒有接受公平審判的空間，她不服、她要抗議。

陳佩琪最後也感謝幕僚及黃國昌，說希望社會大眾都能看清楚他們是遭受到什麼樣的對待，誠摯希望司法能給他們一個公平的空間；也希望黃國昌節哀，也謝謝黃在父親離世的痛苦下，願意接下黨如此艱巨的任務，「也要感謝先生受難這段日子大家給的溫暖，我們夫妻永銘不忘。」

京華城 柯文哲

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