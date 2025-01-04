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朱立倫挺白遊行 柯建銘批對抗司法藍白會變光棍黨

中央社／ 台北4日電

民眾黨前主席柯文哲涉案遭二度羈押，民眾黨11日將走上街頭，國民黨主席朱立倫也表態響應。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，對抗司法還要硬拗，沒有一個老百姓看得下去，國民黨及民眾黨會變成「光棍黨」，到時候立委被罷免到沒半個人。

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，兩次重金交保後，日前再遭收押。民眾黨3日宣布號召支持者於1月11日司法節上街，要求還人民司法正義，國民黨也響應。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，柯建銘對此表示，對抗司法還要硬拗，這沒有一個老百姓看得下去，最好朱立倫率領立法院長韓國瑜、縣市首長及國民黨立法院黨團都傾巢而出，國民黨及民眾黨會變成「光棍黨」，到時候立委被罷免到沒半個人。

柯建銘指出，柯文哲公然串證居然還說謊，一定罪行越判越重，司法將給予嚴厲懲罰；他也要拜託台灣人，柯文哲的案情已經不必再討論，應該把眼球轉回藍白在立法院的劣行。

民進黨立委王定宇提到，朱立倫支持民眾黨發動司法節上街抗議司法不公、綠色威權，但國民黨宜蘭縣長林姿妙是民眾黨前立委陳琬惠檢舉的，民眾黨新竹市長高虹安是國民黨前新竹市議員林耕仁檢舉的，民眾黨前主席柯文哲是國民黨台北市議員鍾小平檢舉的。

王定宇說明，涉及貪污的是藍白兩黨政治人物，檢舉告發也是藍白兩黨互相認為對方涉貪有罪才去告發檢舉的，國家的司法檢調依法當然要受理告發，並根據證據查辦，結果現在「藍白聯手一起上街抗議民進黨？是哪裡有毛病啊！」

立法院會日前通過財劃法等3法修法，但目前僅憲法訴訟法（簡稱憲訴法）條文送至行政院，具法律背景的民進黨立委沈伯洋上午在臉書發文談及，當遇到政治引起巨大動盪的時候，很多國家就是走解散國會這條路線，重新以民意決定國家未來，台灣的體制，若要解散國會須藍白同意，這根本不可能。

沈伯洋強調，台灣最後的機會，就只剩法制的堡壘憲法法庭以及罷免，憲法法庭去年已經守護台灣一次了，結果被藍白搞到剩半條命，罷免就是「小規模的解散國會」。2025就是兩件事：守護憲法法庭，以及讓藍白確實知道人民才是主人。

京華城 柯文哲

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