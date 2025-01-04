批蔡壁如片面詮釋幫北檢找理由 陳智菡：把柯文哲往死裡推
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，北檢抗告書中直指前立委蔡壁如翻供，柯對證人仍有實質影響，也引發小草出征，蔡回應網友「羈押的處份書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證！」民眾黨團主任陳智菡今表示，有人把北檢奇怪認定扣上串證，恐怕害了柯文哲，且片面詮釋，把柯文哲往死裡推。
陳智菡稍早表示，庭上作證本就是一件非常嚴肅事情，之前也有提醒壁如姐要謹言慎行，如果有錯誤證詞、被誤解，要趕快處理，而不是在背後翻供，這次羈押理由是因柯文哲有實質影響證人的事實，就是蔡壁如之前在檢方調查時，用臆測方式證實某個資料夾是柯文哲的，後來又說沒有說，檢方認為恐怕有實質影響。
陳智菡說，如果有被誤解，要好好面對澄清，不要讓自己錯誤證詞，影響柯主席官司，至於把北檢奇怪認定扣上串證，恐怕更害了柯文哲，柯文哲傳資料給她時是去年5月，當時媒體聚焦京華城案，因為不是實際參與者，她就去請教時任北市副市長彭正聲，「必須強調那時司法偵查還沒有開始」，這件事若被說有串證之虞，非常荒謬，「還有人認定這真的是串證，這就是在害柯主席。」
陳智菡表示，現在因為已起訴，代表證人證詞會陸續被揭露，蔡壁如到底在裡面講什麼，這些都有清楚的白紙黑字，不是閃躲得掉，也不是找替死鬼可以甩鍋；至於柯文哲前幕僚吳靜怡聲援蔡壁如，陳智菡說，「一碼歸一碼」，蔡壁如為何自己不知道就要片面詮釋，幫檢方找到可羈押柯文哲的理由，像是「Wen」資料夾被蔡壁如臆測說是，這是把柯文哲往死裡推。
對於民眾黨主席之爭，有人說蔡壁如是腿、黃國昌是嘴。陳智菡說，接下來要中央委員改選，民眾黨支持者會關注所有要角逐中央委員、黨主席人選，要檢視是否有能力與誠信，唯有能力、誠信、品行，才會受到支持者支持，支持者也會有能力判斷。
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