111挺柯文哲 游淑慧：但民眾黨員應不想看到我

國民黨主席朱立倫在臉書發文，聲援在野力量司法節上街抗議，反對綠色威權。被視為聲援民眾黨1月11日遊行、挺柯文哲。對此，台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧今天受訪，被問到是否挺這活動，她說，如果是藍白合，且某個程度是挺柯文哲的司法程序正義「她個人支持」即便柯文哲涉弊案，但也有程序上的權益和正義。

游淑慧說，她覺得挺司法正義、程序正義、公平辦案，是國人的希望，不要限縮到挺個人，但天子犯法與庶民同罪，弊案就是要辦，不管對象是誰，這是國人心願，南韓連總統都可以逮捕，政黨主席又算什麼，重點是京華城是不是弊案，台北市民認不認同容積獎勵案，如果是弊案就是要辦。

游淑慧也說，但北檢偵辦的手法令人遺憾、搖頭，是北檢自己的問題，如果北檢要把此案當成榮耀的註記，自己要自愛，不要最後弊案辦成了，但也被潑了滿身髒水，辦案手段要正直、堂堂正正。

媒體問她自己會不會挺這次遊行？游淑慧指出，黨沒有動員「但我的角色不方便」這如果是藍白合、某個程度去挺柯文哲的司法程序正義「她個人支持」即便柯文哲涉弊案，也有自己程序上的權益和正義，例如為何偵查中的資料一再外流，這很不對，如果換位成任何一人，也不能接受。

她說，如果是藍白的司法主張，例如反廢死，或程序正義，像當年馬英九前總統也遭受過偵辦中被洩密之苦，可請馬英九出來當過來人，也比較有代表性。

游淑慧也說，但如果遊行定位是「政治辦案」會讓台北市議員陷入兩難的狀況「還要不要追回容積獎勵？」身為台北市議員，她要先搞清楚黨中央的立場，如果是藍白合的活動，她支持，但自己是京華城案調查小組成員，「民進黨成員也不想看到我」。

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