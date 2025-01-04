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柯文哲拜完就被收押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前黨主席柯文哲先前與柯媽何瑞英到新竹都城隍廟拜拜，未料隔天就再度被收押。圖／報系資料照
民眾黨前黨主席柯文哲先前與柯媽何瑞英到新竹都城隍廟拜拜，未料隔天就再度被收押。圖／報系資料照

民眾黨前黨主席柯文哲先前與柯媽何瑞英到新竹都城隍廟拜拜，未料隔天就再度被收押，近來有網友湧入Google評論給城隍爺五星好評。新竹都城隍廟表示，這幾天有很多電話湧入，各種意見都有，對於各界的看法廟方除了尊重及感謝外，其他就不回應。

柯文哲涉京華城及政治獻金案被台北地檢署起訴，由於柯在檢方辦案時已被收押近4個月，北檢起訴後曾二度交保，保釋金從3千萬增至7千萬，未料7天後，北檢二度抗告成功，台北地院裁定柯文哲羈押。

柯文哲重獲自由期間，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲遭二度收押前一天，與柯媽一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲換上米白色方格西裝外套，氣色與心情明顯好很多，全程也緊緊牽住柯媽的手，未料隔天就遭收押。

不少網友湧入Google評論留下五星評論：「新竹城隍爺非常靈驗」、「城隍爺真的不能隨便亂拜」、「善有善報、惡有惡報」、「謝謝城隍爺，還給新竹一個公道」、「非常靈驗城隍爺不保佑壞人，壞人還自己跑去拜」、「神威顯赫，歹咪仔拜了會被抓走」。

媒體人陳東豪也在臉書提到新竹都城隍廟有副對聯：「天知地知子知我知何謂無知，善報惡報遲報速報終須有報」，也引來眾多網友留言，並稱城隍爺神威顯赫，真的不能亂拜亂，也有網友提到已停職4個多月的新竹市長高虹安，也曾來拜城隍爺。

城隍爺向來被稱是陰間判官，善惡賞罰分明，有冤屈者向城隍爺稟報可申冤，但行惡事者則可能遭城隍爺懲罰。針對新竹都城隍廟Google評論最近增加許多五星留言，新竹都城隍廟表示，對於各界的看法及意見，廟方除了尊重及感謝之外，其他就不回應，謝謝大家。不過這幾天的確很多電話湧入，各種意見都有，也讓年關將近更顯忙碌的工作人員，增加一些困擾。

民眾黨前黨主席柯文哲先前與柯媽何瑞英到新竹都城隍廟拜拜，未料隔天就再度被收押，近來不少網友湧入Google留下評論。圖／取自Google評論
民眾黨前黨主席柯文哲先前與柯媽何瑞英到新竹都城隍廟拜拜，未料隔天就再度被收押，近來不少網友湧入Google留下評論。圖／取自Google評論

京華城 城隍廟 柯文哲

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