朱立倫響應白營上街 藍：攸關司法正義無關柯文哲個人
前民眾黨主席柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨11日將號召支持者上街，國民黨主席朱立倫也發文響應。國民黨智庫副執行長凌濤今天說，朱立倫是鼓勵包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與，因為這項遊行不是關乎柯文哲或任何個人，而是台灣司法正義能不能存在的關鍵。
民眾黨代理黨主席黃國昌3日表示，民眾黨將於11日司法節總動員集結，號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。朱立倫透過臉書響應，並表示全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。
但朱立倫此舉也引發部分黨內的質疑，國民黨籍台北市議員游淑慧認為，遊行不該限縮到挺個人，黨中央的立場要清楚，不然身為台北市議員立場會尷尬。
凌濤今天表示，柯文哲當然要面對自己的案件，但台灣的司法從高度針對、差別待遇到偵查公開，讓朱立倫決定站出來，力挺白營在11日的遊行。
凌濤也說，朱立倫在社群平台上大聲呼告，就等於鼓勵包括黨籍立委、縣市議員、支持者的參與，因為這項遊行不是關乎柯文哲或任何個人，而是台灣司法正義能不能存在的關鍵。
身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀說，面對綠色威權巨獸，台灣人民必須站出來，「今天保持沉默，明天將沒有人能為我說話」。在面臨綠色法學與自由民主的選擇，獨立不受政治干預的司法體系，才是台灣應該前進的道路。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言