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黨內互打！批蔡壁如一再翻供害柯文哲 許甫：劣幣是誰？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨副秘書長許甫今還原自己2021年還在媒體工作，質疑蔡壁如作證的2021年劣幣是誰？圖／報系資料照
民眾黨副秘書長許甫今還原自己2021年還在媒體工作，質疑蔡壁如作證的2021年劣幣是誰？圖／報系資料照

北檢偵結起訴民眾黨前主席柯文哲涉貪案，起訴書中提到，民眾黨前立委蔡壁如曾向柯抗議黨內周榆修、許甫、陳智菡及謝立功「劣幣驅逐良幣」，蔡事後質疑檢調添油加醋。民眾黨副秘書長許甫今表示，自己2021年還在媒體工作，「妳作證的2021年的劣幣是誰？」直言蔡具結後一再翻供，害了柯文哲。

許甫表示，蔡壁如在檢方問訊時證稱他們4人是劣幣驅良幣，問訊內容被媒體曝光後，蔡壁如又稱周榆修、陳智菡兩人是被檢方憑空塞入的，但在隔兩日後上廣播媒體，蔡壁如又稱真正該負責任的是許甫、謝立功等2021年在中央黨部的人，意味著他們是劣幣驅良幣。

許甫則還原自己2021年還在媒體服務，2022年3月進到民眾黨，當時前副秘書長已離職5個月多、前文宣部主任已離職3個月多，也就是蔡壁如不管是指4人或2人，「證詞都是錯誤不實的。」這件事是無關案情的風花雪月，蔡前委員想跟檢方交心聊天，他也尊重，但蔡談話評論一再缺乏事實基礎，政治語言或有較大的寬容，但證詞不是。

許甫強調，作證證詞是需嚴肅謹慎，並需本人閱讀後簽名具結的證詞，可不能隨心所欲憑空臆測，更不該在具結後，反覆一再翻供。他個人要被蔡稱劣幣還是比特幣，都能一笑置之，「但如果其他證詞缺乏事實基礎又反覆翻供，害了柯文哲前主席官司，甚至成為檢方借題發揮繼續聲押的理由，這不是政治語言，不像過去打迷糊仗就能停損的。」

北檢偵結起訴民眾黨前主席柯文哲涉貪案，起訴書中提到，民眾黨前立委蔡壁如曾向柯抗議黨內周榆修、許甫、陳智菡及謝立功「劣幣驅逐良幣」，蔡事後質疑檢調添油加醋。圖／報系資料照
北檢偵結起訴民眾黨前主席柯文哲涉貪案，起訴書中提到，民眾黨前立委蔡壁如曾向柯抗議黨內周榆修、許甫、陳智菡及謝立功「劣幣驅逐良幣」，蔡事後質疑檢調添油加醋。圖／報系資料照

京華城 柯文哲 蔡壁如 許甫

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