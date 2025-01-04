批柯文哲行為連共產黨也不敢 柯建銘：用民主機制騙台灣

民眾黨號召支持者11日上街抗議，民進黨政治迫害前主席柯文哲，國民黨主席朱立倫也聲援。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，最好國民黨傾巢而出，這兩黨都會變成「光棍黨」，柯文哲的荒謬行為連共產黨也不敢如此，柯用民主機制行騙台灣人，可列金氏世界紀錄，且民眾黨可說徹底泡沫化。

柯建銘今上午開記者會被問及民眾黨上街抗議，且獲國民黨聲援，他說，最好連朱主席也一起上，然後雙殺，「怎麼會有這麼愚笨的政黨？」這種對抗司法還應邀，台灣沒有老百姓看得下去，最好國民黨傾巢而出，率領立院黨團、立法院長韓國瑜、黨籍縣市議員都去，當天是司法節也是光棍節，到時候兩黨都會變成光棍黨。

柯建銘強調，柯文哲案件很清楚，史上沒有這麼荒謬離譜的行為，共產黨也不敢如此，共產黨要講假話是擺明著來，共產黨是受憲法維護，而柯文哲在民主時代，用民主機制行騙台灣人，這可列入金氏世界紀錄，前無古人後無來者，「他一定是罪越判越多」，柯文哲自有司法會給予最嚴厲懲罰。

柯建銘也說，請大家關注國民黨與民眾黨現在在做什麼，這是台灣最關鍵時刻，國家恐不見、亡國，而民眾黨下次也不會有總統候選人，因為根據總統副總統選舉罷免法規定，若經判決10年以上後就不能參選，「這個黨已經可以說徹底泡沫化」；國民黨也擺明不想執政，要修憲訴法，讓所有違憲行為都合憲，這是他們最擔心的攸關國家生死存亡時刻。 民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等弊案再遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者在1月11日司法上街抗議綠色威權。圖／報系資料照

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