聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲被押 民眾黨桃園黨部取消今下午感恩野餐會
民眾黨主席柯文哲身陷貪汙官司，雖二度交保，但台北地檢署持續抗告，2日被法院裁定羈押。民眾黨桃園市黨部原訂今天下午在同安親子公園辦感恩野餐會，但黨部宣布取消，改11日在台北自由廣場相見，訴求「還我司法正義、人民怒吼集結」。
柯文哲因被控貪汙羈押113天，各地「小草」聲援，民眾黨桃園市黨部在起訴前就規畫1月4日上街頭，訴求「陽光灑進司法、打破黑箱作業」，活動後來隨柯交保改成「小草感恩野餐會」，內容以分享過去努力成果與未來市政願景為主，不料柯在接押庭3度攻防時被押。
民眾黨桃園市黨部2日深夜詢問黨員與支持者意見，決議取消野餐會。黨部主委林秋霖表示現在辦野餐可能不合時宜，白營支持者則說228變成一個諷刺的日期，102成綠色恐怖；民眾黨預計11日在自由廣場中山南路側集結，桃園黨部雖取消今天活動，也號召民眾11日北上集結，指柯短暫休息7天又被敗壞的司法單位羈押，如果吞不下這一口氣，當天一起集結「釘孤枝」。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言