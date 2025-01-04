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柯文哲被押 民眾黨桃園黨部取消今下午感恩野餐會

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨桃園市黨部取消今天下午在同安親子公園辦感恩野餐會，改11日在台北自由廣場相見，訴求「還我司法正義、人民怒吼集結」。圖／民眾黨桃園市黨部提供
民眾黨桃園市黨部取消今天下午在同安親子公園辦感恩野餐會，改11日在台北自由廣場相見，訴求「還我司法正義、人民怒吼集結」。圖／民眾黨桃園市黨部提供

民眾黨主席柯文哲身陷貪汙官司，雖二度交保，但台北地檢署持續抗告，2日被法院裁定羈押。民眾黨桃園市黨部原訂今天下午在同安親子公園辦感恩野餐會，但黨部宣布取消，改11日在台北自由廣場相見，訴求「還我司法正義、人民怒吼集結」。

柯文哲因被控貪汙羈押113天，各地「小草」聲援，民眾黨桃園市黨部在起訴前就規畫1月4日上街頭，訴求「陽光灑進司法、打破黑箱作業」，活動後來隨柯交保改成「小草感恩野餐會」，內容以分享過去努力成果與未來市政願景為主，不料柯在接押庭3度攻防時被押。

民眾黨桃園市黨部2日深夜詢問黨員與支持者意見，決議取消野餐會。黨部主委林秋霖表示現在辦野餐可能不合時宜，白營支持者則說228變成一個諷刺的日期，102成綠色恐怖；民眾黨預計11日在自由廣場中山南路側集結，桃園黨部雖取消今天活動，也號召民眾11日北上集結，指柯短暫休息7天又被敗壞的司法單位羈押，如果吞不下這一口氣，當天一起集結「釘孤枝」。

京華城 柯文哲 民眾黨

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