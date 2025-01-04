柯文哲再押 李艷秋：除非叫橘子回來 否則抗告沒有用

民眾黨前黨主席柯文哲再遭收押。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專直指未到案的柯文哲貼身祕書「橘子」許芷瑜很關鍵。她表示，司法中有個最簡單的定律，有共犯在逃，被押的嫌犯是不可能交保的；柯文哲想交保，「除非叫橘子回來，否則一直抗告是沒有用的」。

李艷秋表示，柯文哲又回籠了。「看他來來去去地被折騰，其實還挺感慨的」。大部分人對北檢、地院、高院長篇累牘的法律用語霧煞煞，但可以確定的是，不管哪個層級的司法，都認為柯文哲涉犯重罪。

她說，阿北的直白和無厘頭而從政壇崛起，但這次柯文哲的表現，直白和無厘頭的可愛，都被避重就輕和毫無邏輯的謊言給取代了。貼身秘書橘子滯外4個月不歸，檢方問柯文哲橘子為何出國，柯文哲回「橘子就是個愛玩的孩子」。「老闆因為她愛玩而蹲苦牢，她可以繼續玩耍？答案很明顯，因為她的出現會坐實老闆的罪狀」。

現在科技聯絡方便，李艷秋表示，如果檢方指控的罪名不是事實，橘子又擔心檢方不公，大可在國外接受線上視訊，但是橘子音訊渺然。司法中有個最簡單的定律，有共犯在逃，被押的犯人是不可能交保的。柯P想交保，除非叫橘子回來，否則一直抗告是沒有用的。

檢方出示被撕碎的便條，柯文哲的筆跡寫「晶華—orange出國」，檢方懷疑意思是叫橘子出國避風，柯文哲說英文拼錯了、原本要寫arrange。李艷秋表示，不管檢、院或大眾，聽到這說詞，心中大概都會浮現兩個字「狡辯」。跟「橘子是個愛玩的孩子」一樣，沒有證據證明柯文哲胡說，但是大家都有了心證，要不柯文哲的英文不到國中程度，要不就是胡扯；「需要在庭上胡扯，就表示他有問題」。

作為受年輕世代追捧的政治明星，「我寧可他行使緘默權，也無法接受他無厘頭的東拉西扯、試圖脫罪」。李艷秋表示，柯文哲在法庭上的說詞，小草們有多少人會相信？政治起訴、司法打壓喊得再大聲，阿北還是要面對為何橘子不回來？為何開私人公司，將政治獻金轉入？為何清廉透明，買辦公室卻不眨眼，老婆還頻頻挑選億萬豪宅？

李艷秋表示，人設毀了，比求重刑更讓支持者傷心。起訴書洋洋灑灑，吸引她關注的，其實是無關案情的另3件事：一，柯P自稱雍正，安慰蔡壁如「不會讓你成年羹堯」；二，要黨內進行「傅冬菊」計畫，從政二代富二代中培養政治勢力；三，要跟劉泰英學如何建立黨營事業賺錢。

李艷秋表示，看來柯文哲對中國帝王術、老共顛覆國民黨的絕招，以及國民黨如何建立金權政治極感興趣，而且皆付諸行動；有朝一日，「只要他能成為領導人，期待可以看到一位中國帝王+李登輝＋陳水扁的綜合體」。

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