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柯文哲獄中書單 大查帳、半生緣…

聯合報／ 記者程平王聖藜王長鼎／連線報導
柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所送交衣物、五千元現金及書籍，其中一本是《爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害》。記者曾原信／攝影
柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所送交衣物、五千元現金及書籍，其中一本是《爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害》。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲再被押進土城看守所，柯文哲曾透露自己在看守所的日子裡，讀了許多書籍，甚至因燈光太昏暗，讓他讀到「眼睛很痛」，柯文哲讀的書包羅萬象，最經典的是一本《大查帳》。

《大查帳》講述國之興亡，必有會計，強調「任何一個精通國王帳冊的人，都會變得比國王更有力量」。

柯文哲妻子陳佩琪昨下午現身台北看守所，除幫柯文哲送保暖衣物、五千元現金，還帶了四本書，其中兩本為《爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害》、《人工智慧在台灣》。

幕僚也寄了不少生活工具書，包括《陳氏太極拳習拳要點全解》、另外也不知道柯文哲是不是喜歡兔子，幕僚寄給他《兔子品種超圖鑑》，另一本《兔子的真心話》，教柯文哲判讀兔子的情緒。此外，柯文哲也研讀判讀人性的《別相信任何人》，以及包括《幸福到老》，張愛玲的《半生緣》等軟性作品。

京華城 柯文哲

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