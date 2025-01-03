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打破沉默！曝檢方說可出國 陳佩琪：要是出境一定被說潛逃

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）下午帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）下午帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨再度被裁定羈押禁見，柯妻陳佩琪今下午到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物，還寄送5千元零用金。陳佩琪表示，原訂8月底的私人出國旅遊行程，怎麼到第三次變成柯文哲逃亡、要繼續被羈押的理由？當時檢察官為何還說「妳可以去」，「我當時要是出境，一定被說我是潛逃？」

陳佩琪稍早在臉書發文表示，法院把她八月原訂出國行程與可能逃亡做連結，再以此合理化先生被羈押的理由，去年八月中開始 為了避開在門口的媒體，方便自己能準時上班，她很多晚都住外面旅館，家裡被搜索當天一早，她才從北市非桃機旅館趕回家，「一進門，先生仍在浴室內，那天他預定好8時出門去台大醫院簽公公的手術同意書，家裡遭搜索，只好請婆婆從新竹趕去代簽。」

陳佩琪說，當晚她也在北檢被問到10時許， 離去前檢察官問「是否今晚飛美國」， 她說是，來回機票是今年6月24日就訂了，也已傳訂來回機票的憑證給幕僚和律師 ， 檢察官當時說「妳可以去」， 但最後因為時間來不及，柯文哲也未脫困，沒有心情離開。

陳佩琪說，八月底的私人旅遊行程，在出發前幾天有和柯提及，「先生一定覺得我整天被媒體包圍也很辛苦，找女兒解相思之苦，順便散散心也好，所以才說他有安排。」去年九月到十二月底，柯被押，她也一直遵守偵查不公開，隱忍不澄清，現在證據都收集完畢，也起訴了、交保兩次，怎麼到第三次，原訂出國的行程卻變成柯逃亡、要繼續被羈押的理由？那請問當時檢察官為何還說「妳可以去」，「我當時要是出境，一定被說我是潛逃？」

「他心疼我被媒體包圍、無法上班，支持我暫時避開周遭紛擾。」陳佩琪表示，沒想到竟變成柯文哲被羈押的理由，「還要用這種莫須有的指控、凌遲我們到什麼時候？」

陳佩琪說，今去北所送東西，除車號早就被摸透外，下車後數十支攝影機一擁而上，寸步難行，這場景以前是柯文哲獨力應付，現在是她一人面對，「請問這樣的我們，是有可能逃到哪裡？」偵查時要遵守偵查不公開，起訴了一樣飽受不實資訊攻擊，難道司法可以不講證據，暗箭不斷，「夠了，我不想再保持沉默了…。」

京華城 柯文哲

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