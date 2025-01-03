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民眾黨號召小草抗爭 朱立倫聲援：反對綠色威權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲再度被裁定羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌今日宣布，11日司法節，民眾黨將全國總動員，上街抗議民進黨踐踏司法。國民黨主席朱立倫表示，聲援在野力量司法節上街抗議，「我是台灣人，我反對綠色威權！」圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲再度被裁定羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌今日宣布，11日司法節，民眾黨將全國總動員，上街抗議民進黨踐踏司法。國民黨主席朱立倫表示，聲援在野力量司法節上街抗議，「我是台灣人，我反對綠色威權！」圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲再度被裁定羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌今日宣布，11日司法節，民眾黨將全國總動員，上街抗議民進黨踐踏司法。國民黨主席朱立倫表示，聲援在野力量司法節上街抗議，「我是台灣人，我反對綠色威權！」

朱立倫說，遙想民進黨2016年重返執政，曾承諾大刀闊斧的司法改革，但是9年過去了，台灣人歷歷在目的，卻是司法看到綠色就轉彎，看到非綠就嚴查，民進黨讓台灣司法的公信力蕩然無存。

朱立倫表示，司法是民主國家中極為重要的存在。憲政上，當行政與立法衝突，司法權理應公平公正的調解；法治面，當國人對社會安全產生疑慮，司法理應尊重多數民意；政治面，當執政者挑明要武器化司法權，以反貪腐之名行政治迫害之實，任何愛惜民主的人都應該譴責這樣的行為。

朱立倫指出，從憲法法庭的國會改革和實質廢除死刑判決，到這兩年橫跨數個縣市的政治清算案件，為了少數人的權力野心、政治利益，民進黨顯然已經棄守民主精神，把綠色威權的油門踩到底。「因此今年1月11日司法節，我們全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。」

朱立倫重申，國民黨秉持一貫的立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。尤其司法單位屢次反覆做出不同裁決，卻沒有給予國人足夠說明，難以取信於民。國民黨期望，法官回歸事實，以證據公正審判，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。

朱立倫強調，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅定反對綠色威權，捍衛台灣司法正義！」

京華城 柯文哲

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