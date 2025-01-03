快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

1月11釘孤支！民眾黨台中小草怒了：1小時湊滿9遊覽車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供

民眾黨前主席柯文哲再遭羈押禁見，代理黨主席黃國昌今宣布，1月11日司法節號召支持者上街頭「111，釘孤支！」台中市黨部主委江和樹表示，現在小草「凍未條」、很憤怒，台中報名踴躍，一小時400人報名，湊滿9輛遊覽車。

江和樹說，柯文哲又被羈押是在糟蹋人，地方上的民眾、小草很憤怒，「罵聲連連」，「罵我們沒有用、無法救出柯、不敢衝」，問題是人家就不放過柯，黨中央已討論，「111，釘孤支！」一起上台北，捍衛台灣司法，則給柯一個司法公平的對待，別糟蹋柯。

江和樹認為，民進黨政府將司法作為政爭工具，對柯文哲政治追殺，引起人民憤慨，「111，釘孤支！」中彰投黨部已展開串聯動員，今天上午短短一小時已有9輛遊覽車、近400人報名參加、每人繳納500元車資，全程自費，顯示「現在人民已經凍未條」。現在要全力拚一審判無罪，2028年讓人民來支持柯文哲。

民眾黨台中市黨部響應「111，釘孤支！」發出北上聲援柯文哲集結，集合地點1在台中市黨部南屯區文心路一段153號，集合地點2在大里19甲健康公園，參與北上每人需負擔車資500並於當天搭車時繳交，當天上午8時30分集合，9時出發，當日中餐自行處理，預計當日晚間11時前回到台中。報名連結https://forms.gle/kkTmpNWFRJ13zRK79

京華城 柯文哲

延伸閱讀

估柯文哲遭押政治底氣仍在 李彥秀：民進黨應擔心政治效應

柯文哲再被羈押 陳佩琪帶「爽拿的時代」等書到北所寄交

影／柯文哲遭押回籠北所 妻陳佩琪今送書及保暖衣

柯文哲再被押…賴士葆 : 司法為政治效力 重見天日遙遙無期

相關新聞

不服京華城案又羈押 沈慶京開「第一槍」抗告了

威京集團主席沈慶京昨晚因京華城案涉行賄民眾黨前主席柯文哲被裁定羈押禁見，法官裁押前，沈在法庭裡大吐苦水，稱病也否認犯罪，...

阿北跟阿扁都不愛餐餐吃麵包 不留候審室寧回「土城」睡理由曝光

民眾黨前主席柯文哲涉弊案昨晚裁定羈押禁見，柯第一次3000萬元交保時，裁定過子時，柯留在法院候審室等辦保，對連續2餐吃麵...

柯文哲再遭羈押 死忠柯粉沉痛告白：後悔沒有藍白合

民眾黨前主席柯文哲再度遭羈押，支持者憤恨不平，民眾黨號召小草1月11日司法節到自由廣場集合，向賴政府發出怒吼。一名資深柯...

拿柯文哲羈押對比陳啓昱逍遙 郝龍斌：司法公信已死

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。台北市前市長郝龍斌今表示，檢調辦案，藍綠白有別，司法...

柯文哲三度回新竹 洪健益：懷疑已聯繫上橘子

台北地院昨3度針對民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案召開羈押庭。傳出庭訊中，柯文哲談到妙天1千萬元由橘子（許芷瑜...

柯文哲再被押…賴士葆 : 司法為政治效力 重見天日遙遙無期

民眾黨前主席柯文哲昨再度被裁定羈押禁見。國民黨立委賴士葆今說，柯文哲等4名被告不只不能回家過年，重見天日也遙遙無期，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。