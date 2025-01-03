1月11釘孤支！民眾黨台中小草怒了：1小時湊滿9遊覽車

民眾黨前主席柯文哲再遭羈押禁見，代理黨主席黃國昌今宣布，1月11日司法節號召支持者上街頭「111，釘孤支！」台中市黨部主委江和樹表示，現在小草「凍未條」、很憤怒，台中報名踴躍，一小時400人報名，湊滿9輛遊覽車。

江和樹說，柯文哲又被羈押是在糟蹋人，地方上的民眾、小草很憤怒，「罵聲連連」，「罵我們沒有用、無法救出柯、不敢衝」，問題是人家就不放過柯，黨中央已討論，「111，釘孤支！」一起上台北，捍衛台灣司法，則給柯一個司法公平的對待，別糟蹋柯。

江和樹認為，民進黨政府將司法作為政爭工具，對柯文哲政治追殺，引起人民憤慨，「111，釘孤支！」中彰投黨部已展開串聯動員，今天上午短短一小時已有9輛遊覽車、近400人報名參加、每人繳納500元車資，全程自費，顯示「現在人民已經凍未條」。現在要全力拚一審判無罪，2028年讓人民來支持柯文哲。

民眾黨台中市黨部響應「111，釘孤支！」發出北上聲援柯文哲集結，集合地點1在台中市黨部南屯區文心路一段153號，集合地點2在大里19甲健康公園，參與北上每人需負擔車資500並於當天搭車時繳交，當天上午8時30分集合，9時出發，當日中餐自行處理，預計當日晚間11時前回到台中。報名連結https://forms.gle/kkTmpNWFRJ13zRK79

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