估柯文哲遭押政治底氣仍在 李彥秀：民進黨應擔心政治效應

民眾黨前主席柯文哲昨日再度被裁定羈押禁見。國民黨立委李彥秀今說，綠白合作已不可能，據「美麗島電子報」最新民調，柯文哲的信任度仍達到20%，相較柯文哲總統大選得票率26%、民眾黨政黨得票率22%，柯的政治底氣還在，柯遭羈押後的政治效應，才令民進黨最需擔心。

李彥秀說，昨天羈押庭時，地院法官問檢方「押到何時可以接受」，合議庭最後裁定柯文哲等4名被告羈押禁見的結果本在各界意料之中。前次發回更裁後，從重金交保、不得聯繫證人與被告、限制住居、出境及出海，到自願配戴電子腳鐐，柯文哲已經形同「軟禁」的待遇，但是仍難說服檢方與高院「趨吉避凶、脫免罪責是基本人性」的質疑，將柯文哲羈押禁見在看守所內「至少等到法院審理的證人交互詰問程序完成」，恐怕才能讓檢察官與法官覺得安心。

李彥秀指出，柯文哲涉京華城與政治獻金案是社會重大矚目案件，從偵辦、羈押、起訴到申請續押，不僅是檢方的偵辦與司法的攻防，全台的政治人物、媒體、名嘴與政論節目也全程參與「辦案」，幾乎成為一股「全民運動」，對於起訴書呈現的證據以及檢方不斷抗告，民眾心中已有定見，偵辦期間柯文哲已遭羈押禁見4個月，起訴後再次遭到羈押禁見，綠營側翼亢奮，白營小草的悲憤已經達到頂點，未來的壓力將回到檢方身上，檢方不再有串證滅證的理由藉口，一切都將交給證據卷證說話。

李彥秀提到，柯文哲受到如此「高規格」的司法待遇，勢必也將影響到未來政壇的氛圍，「就是要關柯文哲」、「司法迫害柯文哲」已經成為民眾黨的主流意見以及唯一的看法，民眾黨支持者的「亡黨感」也達到臨界點，這樣的結果未必是賴清德的意志，但是「滅黨之仇」恐怕也宣告了未來在立法院綠白已經完全沒有合作的可能性，坊間更盛傳「今日柯文哲，明日國民黨」的說法，唇亡齒寒，政治上的焦土對抗恐難避免。

李彥秀強調，雖然柯文哲遭到鋪天蓋地的圍剿，但根據「美麗島電子報」最新民調，柯文哲的信任度仍達到20%，相較於柯文哲總統大選得票率26%，以及民眾黨政黨得票率22%，柯文哲的政治底氣還在，直播中柯文哲拜託支持者繼續支持民眾黨的溫情喊話，立刻就有3000位小草自動入黨，一度灌爆官方網站，「凡殺不死柯P的，必使柯P更加強大」，柯文哲遭羈押後的政治效應，恐怕才是民進黨最需要擔心的地方。

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