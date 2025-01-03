柯文哲再被羈押 陳佩琪帶「爽拿的時代」等書到北所寄交

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，26日依貪汙等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，台北地方法院昨天開接押庭後，柯文哲等4人遭到羈押禁見。下午柯妻陳佩琪帶著書、食物、錢財等等物品前往台北看守所，寄物給柯文哲，其中書籍包括「爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害」，由Christopher Caldwell所著，以及「人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰」，為陳昇瑋、溫怡玲所著。 台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）下午帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。記者曾原信／攝影 台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）下午帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲，其中一本書為「爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害」。記者曾原信／攝影

商品推薦