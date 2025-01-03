影／柯文哲遭押回籠北所 妻陳佩琪今送書及保暖衣

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元交保後，昨包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、北捷前董座李文宗，與柯文哲再度被裁定羈押禁見，4人均遭押回籠，今年要在北所過年，柯妻陳佩琪今天下午由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物，還寄送5000元零用金。

帶著粉色口罩的陳佩琪今天下午2時15分左右，由友人陪同至新北市土城區台看守所接見室，不僅送餐，也寄送書籍及保暖衣物，還寄送5000元零用金，面對大批媒體緊追不捨，陳佩琪面色凝重，對媒體詢問均不發一語，僅點頭示意，但也讓人感受她內心對丈夫柯文哲再度遭收押的焦慮與不安。 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者曾原信／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者曾原信／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者曾原信／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者王長鼎／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物，還寄送5000元零用金。記者曾原信／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者王長鼎／攝影 民眾黨前主席柯文哲遭押回籠，今年要在北所過年，其妻陳佩琪今天下午2時許由友人陪同到北所接見室送餐、書籍及保暖衣物。記者王長鼎／攝影

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