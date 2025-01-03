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柯文哲再被押…賴士葆 : 司法為政治效力 重見天日遙遙無期

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）昨日再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）昨日再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨再度被裁定羈押禁見。國民黨立委賴士葆今說，柯文哲等4名被告不只不能回家過年，重見天日也遙遙無期，過去三中案，起訴前總統馬英九的4名檢察官高升，起訴新竹市長高虹安的檢察官也高升，這是巧合嗎？司法公信力受損。

賴士葆說，一般人以為用錢可以解決的問題就不是問題，但是司法不是這樣的邏輯，柯文哲第一次交保金額3千萬，提高到第二次交保7千萬，加限制住居、電子腳鐐等，檢方繼續抗告，結果大逆轉，法院認定有串供逃亡之虞，三度三關，檢方就是執意要羈押。

賴士葆表示，看起來柯文哲等4名被告不只不能回家過年，能夠重見天日也遙遙無期了。過去三中案，起訴馬英九的4名檢察官很快地被高升為主任檢察官，起訴高虹安的檢察官同樣很快被升為主任檢察官，民眾會認為這是巧合嗎？

賴士葆指出，過去4個月黨檢媒合演的偵查大公開，柯文哲涉嫌違法的大小事證整天出現在各大電視台的談話性節目、社群媒體、報章雜誌等被誇大渲染的公審，柯文哲過去形塑的人設大崩壞。然而起訴書公開，證實媒體事先獨家報導的內容都是檢方起訴書的內容，連司改會都出面指責偵查不公開的法令被破壞，司法公信力嚴重受損。

賴士葆提到，起訴書指柯文哲在某時地收1千5百萬，找不到可以讓他一刀斃命的證據，連綠營大老謝長廷都逆風發聲表示起訴書的收賄證據薄弱。北檢政治辦案的形象揮之不去，很多中間選民認為賴政府透過司法來摧毀政敵，不少流動的民意轉向同情柯文哲。

賴士葆強調，賴清德上台對司法操作幾乎用到滿、用到爆，其後遺症就是民眾對政府的公信力耗損。民主社會違反法律的行為應該受到制裁，但是不應該存在針對性的政治辦案，尤其是是政治立場的顏色偵辦。當大法官和青鳥一樣被劃等號，成為解決政府施政困境的提款機，大法官不再是超越黨派守護憲法的清望之士，而是替執政黨效力的鷹犬，司法就整個沉淪了。

京華城 柯文哲 賴士葆

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