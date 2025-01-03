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不服京華城案又羈押 沈慶京開「第一槍」抗告了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
威京集團主席沈慶京。記者陳正興／攝影
威京集團主席沈慶京。記者陳正興／攝影

威京集團主席沈慶京昨晚因京華城案涉行賄民眾黨前主席柯文哲被裁定羈押禁見，法官裁押前，沈在法庭裡大吐苦水，稱病也否認犯罪，仍押解台北看守所；沈的律師今天上午前往台北地院遞狀抗告，法院收案後會依法辦理。

沈慶京上月26日依貪汙行賄、圖利等罪起訴，檢察官對沈求刑12年，接押庭時，沈慶京獲以4000萬元交保，檢方提抗告成功，法院第2次審理，仍裁定沈以1億元交保，禁止接觸同案被告、證人，再施以電子監控，檢方再提抗告又獲更裁，合議庭昨晚裁定沈羈押禁見。

沈慶京年事偏高、健康狀況不佳，常坐輪椅往返法院，昨晚10時40分他坐聽宣示，聽聞又被羈押禁見，一度從輪椅上起身對被羈押的事表示意見。

沈慶京說，他羈押的事請通知妻子劉玉玲，還說來法院重開庭時，向醫院請假，當時量的體溫是攝氏36度，可能因為腎臟發炎的原因，後來量的時候已變37點2度；沈還對於合議庭給的羈押禁見裁定說「令人遺憾」、「令人難過」。

威京集團主席沈慶京。記者許正宏／攝影
威京集團主席沈慶京。記者許正宏／攝影

京華城 柯文哲 沈慶京

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