聽新聞
0:00 / 0:00
不服京華城案又羈押 沈慶京開「第一槍」抗告了
威京集團主席沈慶京昨晚因京華城案涉行賄民眾黨前主席柯文哲被裁定羈押禁見，法官裁押前，沈在法庭裡大吐苦水，稱病也否認犯罪，仍押解台北看守所；沈的律師今天上午前往台北地院遞狀抗告，法院收案後會依法辦理。
沈慶京上月26日依貪汙行賄、圖利等罪起訴，檢察官對沈求刑12年，接押庭時，沈慶京獲以4000萬元交保，檢方提抗告成功，法院第2次審理，仍裁定沈以1億元交保，禁止接觸同案被告、證人，再施以電子監控，檢方再提抗告又獲更裁，合議庭昨晚裁定沈羈押禁見。
沈慶京年事偏高、健康狀況不佳，常坐輪椅往返法院，昨晚10時40分他坐聽宣示，聽聞又被羈押禁見，一度從輪椅上起身對被羈押的事表示意見。
沈慶京說，他羈押的事請通知妻子劉玉玲，還說來法院重開庭時，向醫院請假，當時量的體溫是攝氏36度，可能因為腎臟發炎的原因，後來量的時候已變37點2度；沈還對於合議庭給的羈押禁見裁定說「令人遺憾」、「令人難過」。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言