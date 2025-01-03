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李文宗收押是否抗告？律師唐于智表示還在討論中

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
眾望基金會董事長李文宗再度遭到收押，針對是否提出抗告，律師唐于智（圖）表示還在討論中。記者曾原信／攝影
眾望基金會董事長李文宗再度遭到收押，針對是否提出抗告，律師唐于智（圖）表示還在討論中。記者曾原信／攝影

柯文哲「大帳房」眾望基金會董事長李文宗，遭台北地檢署依違背職務收賄等罪起訴，北院昨天重開羈押庭，隨後李文宗再度遭押，下午律師唐于智現身台北看守所接見室，並隨後前往看守所進行會面，針對是否提出抗告，表示還在討論中。

京華城 李文宗 柯文哲

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