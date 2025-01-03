拿柯文哲羈押對比陳啓昱逍遙 郝龍斌：司法公信已死
民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。台北市前市長郝龍斌今表示，檢調辦案，藍綠白有別，司法公信力蕩然無存。
郝龍斌說，台北地方法院在三度召開羈押庭後，裁定柯文哲的秘書橘子涉及逃亡並可能串證，因而決定對柯文哲進行羈押，這一判決引起了外界的關注。
郝龍斌質疑，相較之下，台鹽前董事長陳啓昱在掏空台鹽綠能光電案後，竟在地院裁定無保釋放後，失蹤長達24日。期間，他可能進行了串證、滅證等違法行為，但檢調似乎無從查察。
郝龍斌提到，桃園市前市長鄭文燦的貪汙案件，早在7年前便已經有人檢舉，但檢調卻一直未採取行動，直到現在才有500萬收賄證據，證人轉為汙點證人後才開始辦案。此種案件拖延辦理、選擇性辦案的情況，都無法令民眾信服。
郝龍斌指出，新竹市長高虹安在貪汙11萬元的案件中被起訴，而宜蘭縣長林姿妙則被控洗錢112萬元，兩人皆在政治迫害的指控下被停職。
郝龍斌表示，從柯文哲被羈押、高虹安與林姿妙被停職，到陳啓昱的縱放、鄭文燦案的延遲辦理，這些案件的處理結果暴露了司法單位的顯著差異。這些差異，不僅表現為辦案程序的不同，還讓民眾感受到司法的雙重標準和對於政治權力的傾斜。
郝龍斌感嘆，司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但現今的情況讓人不禁懷疑，這些案件的結果固然不樂觀，但司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬了。
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