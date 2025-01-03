柯文哲辭黨魁仍被收押 白營北市小雞喊話「成為阿北堅強後盾」
民眾黨前主席柯文哲涉案被訴，二度交保，辭去黨主席後，昨日仍被裁定羈押禁見。民眾黨北市黨部表示，每位黨公職、支持者在自己崗位好好努力，就是給阿北最大的支持，成為他未來司法程序的堅強後盾；北市議員黃瀞瑩也說，一定要持續服務基層、深耕民眾黨地方實力，才是2026選戰最大關鍵。
民眾黨北市黨部主委張志豪表示，最近地方不少民眾黨小草或一般民眾，對於司法單位慢慢產生反感，他也聽到愈來愈多里長、民眾都覺得辦案過程太誇張。柯文哲被羈押禁見，北市地方會循代理黨主席黃國昌所言，按照正常法律程序提出抗告，若達不到一定效果，必要時會採取行動表達抗議和不滿。
張志豪希望，民眾黨每位黨公職、支持者在自己崗位好好努力，把自己照顧好，就是給阿北最大的支持。民眾黨也會策畫相關活動，鞏固支持者的熱情和凝聚向心力；在大家努力之下，成為阿北在未來司法程序的堅強後盾，希望司法最終能還給他清白。
對於布局2026年選戰，張志豪表示，北市目前仍是平常心在做輿情蒐集、後續選情研判，距離2026年還有很多變化，現在情勢是採取穩健保守的方式，希望每一個行政區都能有一位出來參選，目標全壘打當選。
張志豪說，從現在開始，不管現任議員或將代表參選的人，都要勤跑、深耕基層，多聽地方意見，並把民眾黨的理念傳給地方選民，讓更多人認識民眾黨。
北市議員黃瀞瑩表示，1月11日司法節民眾黨全國總動員，黨中央號召不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民站出來，北市會全力協助。在這個艱難時刻，我們一定要在地方活動出現，且持續服務基層、深耕民眾黨地方實力，才是2026選戰最大關鍵。
黃瀞瑩認為，即使柯文哲不在黨主席一職，但他帶給大家的政治理念跟政治想法，如今已有具體樣貌。地方民代在質詢、地方會勘時，都會落實柯文哲的政治理念，她也認為不是單純發錢，就可以解決台北市政議題，新會期將繼續監督社宅等公共政策。
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