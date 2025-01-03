柯文哲再遭羈押 死忠柯粉沉痛告白：後悔沒有藍白合

民眾黨前主席柯文哲再度遭羈押，支持者憤恨不平，民眾黨號召小草1月11日司法節到自由廣場集合，向賴政府發出怒吼。一名資深柯粉在PTT的八卦版發文，後悔當初沒有藍白合，「沒想到讓民進黨上任，後續卻會帶來這麼嚴重的後果」。

柯文哲涉京華城等案，台北地方法院昨晚裁定羈押。暱稱「職業阿宅」的鄉民發文，「後悔沒有藍白合了嗎？老實說身為死忠柯粉，我後悔了」，當時為了理想，明知道柯文哲勝選總統機率極低，還是義無反顧拚一次。雖然成功讓民眾黨取得高席次立委，政黨票也來到22%成為第三大政黨，但沒想到讓民進黨上任，後續卻會帶來這麼嚴重的後果。

該名小草表示，賴總統上任這段時間以來，「民進黨著實沒有下限，不斷打破我對民主的新認知」，毫無明確證據就羈押政敵這種事，連戒嚴時的國民黨都做不出來，「民進黨幫你做到了」。他還表示，現在的民進黨已經令人髮指，連謝長廷、呂秀蓮這些過去的民進黨大老都看不下去，紛紛跳出來說證據不足，實在不應該貿然關押政敵。

「我真的覺得，不如當初就讓國民黨上位，雖然國民黨當初的爛有目共睹」，該名小草表示，他對於「國民黨不倒，台灣不會好」的口號還猶記在心，但他現在心裡只剩下「民進黨不倒，台灣一定倒」的想法。兩相權衡取傷害低的，如果現在讓他重來，一定挺藍白合。

該名小草表示，不要說什麼柯文哲不貪汙就不會有事，「我們退幾萬步來說，就算柯真的有貪，對貪汙犯的力道不是應該都一樣嗎？」鄭文燦為何可以到處跑？如果一樣怕串證，鄭文燦就不會串證了嗎？「他金流還更明確欸」。如果覺得京華城這樣算圖利，所有任內有大型標案的縣市長都同樣標準檢討，公平公正公開 ，人民要的不就是這樣的政府嗎？

他表示，他不知道賴總統在這過程中扮演什麼樣的角色，「但我知道民進黨整體已爛透了，實在後悔當初為何不支持藍白合」，即使柯文哲當副手，理念沒有傳達出去，但結果卻會是好的。

其他網友表示，「你挺也沒用，黨內民調和當時氣氛就是往這方向」、「現在想想還真的，當初合了就沒這些鳥事」、「現在回頭看，念簡訊真的是小事」、「民進黨真的刷新三觀」、「坐在副總統辦公室裡，總好過現在被抓進土城吧」。

也有網友說，「證據一堆還喊沒證據」、「別傻了，你拿今天發生的事去後悔昨日」、「只能說看得到國民黨慢慢在改變，反倒是綠白始終如一，也是挺好笑的」、「這些都是民主的代價啊」、「怪東怪西，就是救世主沒錯」、「司法獨立」、「當時要是合了，柯的支持者反而會流失更多」、「合了我應該不會出來投票，我又不是柯的死忠，他說啥我無條件支持，合了我不會出」。

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