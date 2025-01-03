柯文哲再遭羈押 藍：司法屢做不同裁決難取信於民
北院審理京華城等案，2日晚間第3度召開羈押庭，裁定前台北市長柯文哲等4人羈押禁見。國民黨今天表示，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證，更不可以羅織罪名；司法單位屢次反覆做出不同裁決，卻沒有給予民眾足夠說明，難以取信於民。
台北地方法院審理京華城等案，裁定前台北市長柯文哲等4名被告交保，北檢日前抗告成功，北院更裁裁定4人加保。北檢2次抗告成功，北院2日開庭後，晚間裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。
國民黨發言人楊智伃今天表示，國民黨秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證，更不可以羅織罪名。尤其司法單位屢次反覆做出不同裁決，卻沒有給予民眾足夠說明，難以取信於民。
楊智伃強調，國民黨期望，法官回歸事實，以證據公正審判，讓中華民國檢調與司法，能重新找回民眾的信任。
身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀表示，柯文哲受到如此「高規格」的司法待遇，勢必也將影響到未來政壇的氛圍，「就是要關柯文哲」、「司法迫害柯文哲」已經成為民眾黨的主流意見及看法，民眾黨支持者的「亡黨感」也達到臨界點。
李彥秀認為，這樣的結果，未必是總統賴清德的意志，但是「滅黨之仇」恐怕也宣告未來在立法院，綠、白已經完全沒有合作的可能性，坊間更盛傳「今日柯文哲，明日國民黨」的說法，脣亡齒寒，政治上的焦土對抗恐難避免。
李彥秀說，雖然柯文哲遭到鋪天蓋地的圍剿，但是根據「美麗島電子報」最新民調，柯文哲的信任度仍達到20%，相較於柯文哲總統大選得票率26%，以及民眾黨政黨得票率22%，柯文哲的政治底氣還在；因此，柯文哲遭羈押後的政治效應，恐怕才是民進黨最需要擔心的地方。
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