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影／柯文哲再押上午與律師會面 午餐北所備炸雞腿排

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台北市前市長柯文哲再度遭到羈押禁見，上午十點律師陸正義（右）前往台北看守所會面，一個半小時後走出看守所，針對案情並未多作回應。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲再度遭到羈押禁見，上午十點律師陸正義（右）前往台北看守所會面，一個半小時後走出看守所，針對案情並未多作回應。記者曾原信／攝影

台北市前市長柯文哲被起訴後歷經三次羈押庭，昨天晚間台北地方法院裁定羈押禁見，同為京華城案三位被告沈慶京、應曉薇、李文宗也再次遭羈押禁見。由於羈押禁見被告仍可與律師見面，今天上午十點左右柯文哲委任律師陸正義抵達台北看守所與柯文哲會面，歷時一個半小時後步出北所，面對媒體提問，陸正義未對案情及柯文哲狀況多做回應，快步離去。

台北市前市長柯文哲再度遭到羈押，根據上午台北看守所更新之菜色，今天菜色早餐為玉米粥及辣菜心、午餐為黑胡椒豬肉、炸雞腿排、海帶芽蛋花湯，圖為十點左右北所更新菜色並公告。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲再度遭到羈押，根據上午台北看守所更新之菜色，今天菜色早餐為玉米粥及辣菜心、午餐為黑胡椒豬肉、炸雞腿排、海帶芽蛋花湯，圖為十點左右北所更新菜色並公告。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲再度遭到羈押，根據上午台北看守所更新之菜色，今天菜色早餐為玉米粥及辣菜心、午餐為黑胡椒豬肉、炸雞腿排、海帶芽蛋花湯，為柯文哲今天於所內可享用餐點。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲再度遭到羈押，根據上午台北看守所更新之菜色，今天菜色早餐為玉米粥及辣菜心、午餐為黑胡椒豬肉、炸雞腿排、海帶芽蛋花湯，為柯文哲今天於所內可享用餐點。記者曾原信／攝影

京華城 柯文哲

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