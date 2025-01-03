影／柯文哲再押上午與律師會面 午餐北所備炸雞腿排
台北市前市長柯文哲被起訴後歷經三次羈押庭，昨天晚間台北地方法院裁定羈押禁見，同為京華城案三位被告沈慶京、應曉薇、李文宗也再次遭羈押禁見。由於羈押禁見被告仍可與律師見面，今天上午十點左右柯文哲委任律師陸正義抵達台北看守所與柯文哲會面，歷時一個半小時後步出北所，面對媒體提問，陸正義未對案情及柯文哲狀況多做回應，快步離去。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言