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木可群有李文宗遭疑串證 黃珊珊駁：為討論會計申報不實

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報資料照片
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報資料照片

民眾黨前主席柯文哲昨日再被裁定羈押禁見，因木可工作群組遭檢方認定柯與李文宗關係密切，遂產生勾串之虞，為羈押理由。民眾黨立委黃珊珊今說，應變小組是去年8月中，發現會計師有申報不實、虛報的狀況，因為有相關報導，必須要對外說明，所以成立工作群組。工作群組包括她、黨公職人員，因沒有接觸財務，會把李文宗加進來討論，詢問相關事務。

黃珊珊表示，群組內一大堆人在討論怎樣應付、回應媒體報導，沒有串供，裡面都在詢問問題。外部消息出現，內部處理如何，因為所有東西都在財務，現在拿曾經成立工作小組來說有串供之虞，當時沒有任何案件，如何串供？當時要把事實說清楚，當然要詢問主事的人。

民眾黨團主任陳智菡也說，她被問到昨天裁定理由，是否因跟彭振聲接觸，構成裁定羈押理由？難道既成事實叫做串證嗎，黃珊珊認定有8席立委，黃國昌認定有8席立委，既成事實講出來，叫做串證嗎？

陳智菡質疑，北檢在做的是柯文哲呼吸有罪，柯文哲用通訊軟體有罪，柯文哲開會有罪，都是串供，這些事情荒謬。2021年台北市議員質詢京華城案時，所有官員回應這是都委會共識決，柯文哲被問到也說是都委會共識決，何來串證？要串不是早就串完？

京華城 李文宗 柯文哲 黃珊珊

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