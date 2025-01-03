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柯文哲三度回新竹 洪健益：懷疑已聯繫上橘子

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員洪健益。圖／洪健益辦公室提供
台北市議員洪健益。圖／洪健益辦公室提供

台北地院昨3度針對民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案召開羈押庭。傳出庭訊中，柯文哲談到妙天1千萬元由橘子（許芷瑜）拉走，以及家人出國計畫。北市議員洪健益今天受訪表示，從柯文哲三度到新竹，但看父親時間少，合理懷疑柯文哲和橘子聯繫上。

洪健益說，昨天北檢抗告成功，柯文哲等四人羈押，很多法律界人士都認為沒有那麼高調的被告和政黨，高院寫得很詳盡，包含柯在羈押庭說，橘子拖妙天給的1千萬，以及8月底安排全家出國，這和議員、名嘴在電視上說的8月31日陳佩琪本來就要出國屬實。

洪健益說，尤其，橘子的事情撲朔迷離，但是能間接證明名嘴說，橘子曾經告訴柯文哲不想當車手搬錢這件情，第二是妙天的1千萬元，「但柯又說橘子是單純小孩，拖一千萬是單純嗎？橘子絕對是柯文哲獨立帳房。」

洪健益認為，相信依橘子的政治、法律敏感度不知道出事逃亡，「但主子是柯文哲，所以主子叫你出國，不會有二話馬上就走。」讓柯文哲編出橘子長年到日本的謊話，而且如果像是民眾黨所說，橘子沒有問題，那就應該回來作證。

另外，洪健益也說，柯文哲這次交保後跑三次新竹，美其名是看父親，但是看父親時間非常少，所以合理懷疑柯已聯繫上橘子，否則檢察官要求到庭，柯還大辣辣遲到更公開嗆檢察官。

洪健益表示，柯文哲、陳珮琪夫妻在檢調搜索中，財產包含無形中買4300萬商辦、去看了數棟豪宅，也很快地籌到7千萬交保金，證明他們有足夠條件、能力在國外生活數十年及後半生。而且柯文哲兒子柯傅堯為什麼能在海外吃香喝辣，都不回國看生病的阿公，違反台灣人孝心。

洪健益也提到，第一魚果市場改建案也持續調查中，尤其案子和京華城案的人看起來都脫離不了關係。

京華城 柯文哲 洪健益 許芷瑜

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