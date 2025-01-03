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影／柯文哲再被羈押禁見 侯友宜：人民期待司法公正不受政治影響

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席泰山義學國中多功能體育館動工典禮後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席泰山義學國中多功能體育館動工典禮後受訪。記者江婉儀／攝影

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。檢方動作被民眾批評是政治辦案浪費司法資源，新北市長侯友宜今出席泰山義學國中多功能體育館動工典禮後受訪，侯友宜表示，司法本身就要是毋枉毋縱、公正客觀，不要受到任何政治力的影響，這是人民最大的一個期盼。

京華城 侯友宜 柯文哲

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