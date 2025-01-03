「橘子」拉走妙天的1千萬…詹為元：不回國 柯有持續羈押理由
台北地院昨3度針對民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案召開羈押庭。傳出庭訊中，法官問到柯文哲，有關妙天禪師給的1千萬元是不是「橘子」（許芷瑜）拉走，柯回答是，但強調檢察官把橘子角色誇大。北市議員詹為元今天受訪認為，由此看出橘子的角色明確，一天不回國，柯文哲持續羈押的理由就不會消滅，
詹為元表示，不管是橘子使用黑莓機、證實領走妙天一千萬元的行李箱，都是證明身分不單純。尤其按照政治人物角度來說，若真的有助理經手金錢，一定也會是最信任、掌握核心資訊的助理。
詹為元說，另一個問題是橘子出國，是不是柯文哲下得紙條？若屬實，代表橘子受柯的實質影響力，「身為天真的小女孩，都可以在國外不回來，柯文哲到底有沒有潛逃的可能？或許國外有一定財力、一定金錢能在國外生活。」
詹為元也說，柯文哲持續羈押除了防止潛逃出境，包含是否持續串供，都是法院對於柯的懷疑，橘子回國才能對案情理解或釐清真相大白。
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