快訊

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

柯再被羈押…黃國昌宣布「11日司法節總動員」抗議綠色踐踏司法

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕年菜大餐曝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元交保後，昨日包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、北捷前董座李文宗，與柯文哲再度被裁定羈押禁見，柯遭押回籠今年勢必將在台北看守北所過年，首次品嘗北所的春節美味年菜大餐。

法務部矯正署台北看守所日前公布1月分收容人伙食菜單，今天柯文哲的早餐是玉米粥、辣菜心，午餐是黑胡椒豬片、炸雞排塊、海帶芽蛋花湯，晚餐則吃紅燒獅子頭、京醬貢丸、時令蔬菜、羅宋湯。

若柯文哲的律師沒有提出抗告或抗告未成功，今年勢必要留在看守所過年了，年夜菜會吃什麼也讓外界非常好奇，依據北所公布的菜單指出，28日除夕當天早餐吃玉米芙蓉粥和甜納豆，午餐是日式豬排、海鮮燴什錦、長命百歲雞、養氣人蔘雞湯；晚餐則是極品佛跳牆、蔥油淋雞、美味魚香彩椒、什錦火鍋，看起來吃的相當豐富又澎湃。

至於初一早餐為桂元八寶粥及豆棗，午餐吃蠔油牛、歲歲平安、客家小炒、紅棗銀耳蓮子甜湯，晚餐則是回鍋肉片、糖醋雞丁、鮮筍燴雙菇、養生羊肉爐；初二早餐為吻仔魚肉粥和肉鬆，午餐是炸里肌肉排、香辣沙茶羊肉、青花炒雙菇、十全當歸鴨湯，晚餐為紅燒牛肉、海鮮總匯、香蒜高麗菜、藥膳排骨湯。

1月分收容人伙食菜單。圖／取自法務部矯正署臺北監獄
1月分收容人伙食菜單。圖／取自法務部矯正署臺北監獄

京華城 柯文哲 除夕

延伸閱讀

高院一再駁回交保柯文哲終被押 游淑慧：看看鄭文燦案

支持柯抗告 黃國昌轟北院裁定理由如「大拼盤」：帶妻小出國是炒冷飯

柯文哲再被羈押 簡舒培諷民眾黨繼續演「自虐兒」是證明影響力

顏若芳指柯文哲交保後開會談案情 吳怡萱嗆：複製紅衛兵造謠

相關新聞

11日司法節民眾黨總動員 黃國昌：自由廣場抗議綠色踐踏司法

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。民眾黨代理主席黃國昌今日宣布，1月11日司法節，台灣...

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕年菜大餐曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元交保後，昨日包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、...

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

民眾黨主席柯文哲再次被押進土城看守所，去年9月他遭到羈押禁見關了4個月，柯文哲透露自己在看守所的日子裡，拜讀了許多書籍，...

柯文哲裁押因自爆要安排妻女出國？游淑慧：時間點過於巧合

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功，北院合議庭昨晚裁定柯文哲等4人均羈押禁見。其...

柯文哲三度回新竹 洪健益：懷疑已聯繫上橘子

台北地院昨3度針對民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案召開羈押庭。傳出庭訊中，柯文哲談到妙天1千萬元由橘子（許芷瑜...

支持柯抗告 黃國昌轟北院裁定理由如「大拼盤」：帶妻小出國是炒冷飯

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。柯文哲及律師團不排除依法提起抗告，民眾黨代理主席黃國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。