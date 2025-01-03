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民進黨：尊重司法獨立運作 面對貪污腐敗勿枉勿縱

中央社／ 台北3日電

前台北市長柯文哲2日晚間再遭法院裁定羈押禁見，民眾黨呼籲總統賴清德停止用司法公器對付政敵。民進黨今天重申，面對貪污腐敗勿枉勿縱，尊重司法獨立行使，呼籲民眾黨用同一套標準尊重司法部門的獨立運作。

民進黨發言人吳崢上午召開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會，針對柯文哲再度被羈押，民眾黨呼籲賴總統停止用司法公器對付政敵，否則會變成破壞司法公信的歷史罪人，他做了以上表示。

吳崢表示，司法獨立是民主社會最重要的基石，司法制度是國家的，不屬於哪個政黨與個人。世界各國有很多象徵司法正義女神的雕像，雕像女神的眼睛用布條矇著，代表在司法面前人人平等，不會因為是誰，或是什麼身分、立場、黨派就給予差別對待。

他強調，民進黨對司法要求只有一個，面對貪腐、不法，勿枉勿縱，任何人、黨派涉入相關案件都是如此，這是民進黨核心態度。

吳崢表示，柯文哲案從台北地方法院裁定交保、檢方提起抗告、高院發回更裁、再度交保、再抗告，再羈押禁見，都是司法制度的一環。他說，過程中也看到民眾黨黨公職日前在北院外面，當法官裁定交保時肯定司法，還帶領支持者高喊「謝謝法官」；如今法院判決不合意見時，詆毀司法並攻擊是政治力介入，這種態度才是兩套標準、過多的政治詮釋。

吳崢說，民眾黨這樣的行為才是用政治力對司法系統施壓，而民進黨面對司法態度就是，面對貪污腐敗勿枉勿縱，尊重司法獨立行使，呼籲民眾黨用同一套標準尊重司法部門的獨立運作。

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