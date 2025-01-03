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高院一再駁回交保柯文哲終被押 游淑慧：看看鄭文燦案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金等案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功。台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧指出，為何檢察官要一再抗告，高院發回，和鄭文燦當初被羈押的案例，其實一樣，而且柯文哲的實質影響力比鄭文燦更高。

游淑慧指出，鄭文燦和柯文哲都是有高度的政治影響力，但柯文哲更高，柯是黨主席，有市議員跟立委。且柯文哲牽涉到3個案子，除了京華城案，還有政治獻金和木可，政黨裡面有很多人交叉和案情有關，也有很多人是當時柯市府的同仁，包括周榆修、梁秀菊和黃珊珊，柯文哲不是一般的官員。

她說，如果柯文哲都不需要羈押，沒有實質影響力？那鄭文燦當時何必要羈押？連柯文哲都不會串供，就沒有人需要羈押了。她有請教過當年偵辦扁案一位檢察官，調查之中的口供，其實正確率都不足，法官要的是交叉詰問後的口供，所以昨天法庭上，法官有問檢察官「認為要羈押到什麼時候？」檢方才回說，至少羈押交叉詰問完之後，也就是說無法再串證、翻供。

另外一個原因，柯文哲也知這次在劫難逃，因為法官尊重審級制度，所以昨天法界都預估柯文哲有9成機會會被羈押，因為高院已經2次駁回交保，第一次寫的比較含糊，但去看看鄭文燦案，第二次就不能夠再給他交保了，審級制度是原因之一。

京華城 柯文哲 游淑慧 鄭文燦

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