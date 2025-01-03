支持柯抗告 黃國昌轟北院裁定理由如「大拼盤」：帶妻小出國是炒冷飯

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。柯文哲及律師團不排除依法提起抗告，民眾黨代理主席黃國昌今日表示支持，他也轟昨日台北地方法院裁定理由，就是大拼盤，但他可以理解壓力，北檢挑明「不裁定羈押就要把你凌遲致死」。

昨日柯文哲再被裁定羈押禁見，律師團擬定策略，不排除提出抗告。黃國昌說，支持柯文哲跟律師團依法提起抗告，何時提起是律師團跟柯文哲的訴訟決定，無從過問。

關於柯文哲遭裁定羈押理由，被媒體解讀是「柯文哲自爆帶妻小出國」。黃國昌駁斥，說柯文哲自爆，可能對整件事情認知存在資訊落差。昨天台北地院裁定，真的有在關心這個案子的人就知道，什麼柯文哲叫妻小出國，那是第一次偵查，4個多月前的事情，台北地院用這個理由是lag很久，當時已經做出清楚說明，柯文哲妻子陳佩琪那時被逼到有家歸不得。

黃國昌表示，他還記得他那時開記者會，民眾黨團主任陳智菡說會遲到，因為陳佩琪被困在捷運站，她要去救陳佩琪，因被記者團團包圍，這樣的生活誰受得了，所以那時陳佩琪才說要不要先離開台灣一陣子帶小朋友，lag這麼久的東西現在拿來冷飯重炒，當作羈押理由，丟的是法院自己的臉、北檢自己的臉。

黃國昌批，昨天那個裁定理由就是大拼盤，東抓一點，西抓一點。他沒有怪北院法官，他昨天聽完聽得出來法官的無奈，法官一直裁定（交保），檢察官一直抗告，高院一直撤銷發回，要把地院法官逼死嗎？他不認同裁定結果跟理由，但是將心比心，可以理解承審法官的無奈壓力跟痛苦，北檢已經挑明，「不裁定羈押就要把你凌遲致死」。

關於民進黨台北市議員顏若芳說柯文哲剛交保就去黨中央開會，是踩到紅線。黃國昌嗆，不曉得是識字能力有問題嗎，去看北院裁定書，她識字能力應該沒有問題，她之前應該有簽過一個月8千元的租約。

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