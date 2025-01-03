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柯文哲羈押扯賴清德 吳崢批民眾黨雙標：交保就謝謝法官

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨晚遭裁定羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨晚遭裁定羈押禁見。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨遭北院裁定羈押禁見，民眾黨籲賴清德總統適可而止，停止用司法對付政敵。對此，民進黨發言人吳崢表示，民眾黨當司法出現期待結果時，就高喊司法正義、謝謝法官；但司法判不合意時，又說司法已死，民眾黨這樣反而才是運用政治力向司法施壓。

民進黨今開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會，會後吳崢受訪被問及柯文哲羈押禁見一事，他說，司法獨立是民主社會最重要的基石，司法制度是國家的，不是哪個政黨、也不是哪個人的，可以看到各國有象徵司法正義的女神雕像，正義女神的眼睛是被布條矇起來，也象徵在司法面前人人平等，司法不會因為你是誰或你是什麼身分，有何立場、屬於哪個黨派就給予差別對待。

吳崢強調，民進黨也是如此來看待司法，對司法要求只有一個，就是面對貪腐、面對不法，毋枉毋縱，任何人、任何黨派，涉入相關案件都是如此，這是民進黨的核心態度。

吳崢表示，民眾黨對司法有很多評論，其實包含柯文哲陷入的案子，從北院裁定交保，到檢方提抗告，到高院發回更裁，又到地院再交保，檢方再抗告，高院再發回，到昨晚台北地院裁定羈押禁見，這都是司法制度的一環，過程中也看到民眾黨黨公職在北院外，當法官裁定交保時，肯定司法也帶領支持者高呼謝謝法官，如今當法院判決不合意時，又出來詆毀司法，攻擊說這是政治力介入，這樣的態度才是兩套標準。

吳崢說，當司法出現期待結果時，就高喊司法正義、謝謝法官；但當司法判不合意時，又說司法已死，這都是太多的政治詮釋，民眾黨這樣過多行為，反而才是運用政治力向司法系統施壓，民進黨態度依舊是面對貪腐不法，毋枉毋縱，尊重司法獨立行使，呼籲民眾黨用同一套標準，尊重司法的運作。

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