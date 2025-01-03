快訊

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

柯再被羈押…黃國昌宣布「11日司法節總動員」抗議綠色踐踏司法

柯文哲再被羈押 簡舒培諷民眾黨繼續演「自虐兒」是證明影響力

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員簡舒培。記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員簡舒培。記者林佳彣／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉案遭訴，北檢二度抗告成功，台北地院昨開庭裁定羈押禁見。民進黨北市議員簡舒培今批，民眾黨天天怪天怪地，一下司法不公、一下政治迫害，卻不呼籲潛逃海外的「橘子」趕快回來救救「阿北」，大酸民眾黨不思檢討繼續演自虐兒，只是自證柯文哲的「實質影響力」。

簡舒培今在臉書指出，北檢二度抗告後，台北地院裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人羈押禁見，北院在裁定書中明確列出理由，包含被告犯罪嫌疑重大、所犯均為最輕本期5年以上有期徒刑之罪、有事實足認有逃亡之虞，以及有事實足認有湮滅及勾串共犯、證人之虞。衡量本案對社會危害程度及國家刑罰權行使的公益考量，與被告人身自由相互權衡，非予羈押顯難追訴審判。

她說，同一批法官，民眾黨前幾天還帶著小草大喊「謝謝法官」，現在阿北又被羈押，民眾黨怕自打臉，所以乾脆繼續演司法迫害大戲，居然發聲明說，「呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境，賴總統不該忽略民意早已怒不可遏，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。」

簡舒培直言，整起事件的起源就是柯文哲護航放寬京華城容積、圖利威京集團上百億、還拿了不該拿的錢；是柯文哲「想空想縫」要搞黨營事業，把政治獻金帳戶當成自己的帳戶在支配。

她批柯文哲、民眾黨無視法律，違法被起訴羈押禁見，與總統什麼關係，為什麼柯文哲做壞事，別人卻要成為歷史罪人，這是什麼神邏輯。

簡舒培認為，柯文哲已經辭去黨主席，民眾黨現在的大呼小叫，只是再一次證明柯文哲即使辭去黨主席仍有實質影響力，更別說柯文哲交保的這一周，又是開直播又是受訪，甚至跟一群證人開會，還問人家「是證人還是被告」，完全無視北院「不得接觸證人」的附帶條件。

她酸，民眾黨天天怪天怪地，一下司法不公、一下政治迫害，卻不呼籲潛逃海外的橘子趕快回來救救阿北，抹臭司法、痛批賴清德，都不代表柯文哲就是清白的。說到底，柯文哲會有今天，完全就是咎由自取，柯文哲以往總是拿聖人標準來看待政治人物，講得冠冕堂皇，還出書。民眾黨拿出這樣高道德標準的10%來自我要求，有這麼難？

京華城 柯文哲 民眾黨 簡舒培

延伸閱讀

顏若芳指柯文哲交保後開會談案情 吳怡萱嗆：複製紅衛兵造謠

指司法不確定性再添一例 游盈隆：再押柯文哲能改變什麼？

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

柯文哲再遭押…陳昭姿批「拿不出清楚證據」：玩的是政治 非關不可

相關新聞

11日司法節民眾黨總動員 黃國昌：自由廣場抗議綠色踐踏司法

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。民眾黨代理主席黃國昌今日宣布，1月11日司法節，台灣...

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕年菜大餐曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元交保後，昨日包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、...

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

民眾黨主席柯文哲再次被押進土城看守所，去年9月他遭到羈押禁見關了4個月，柯文哲透露自己在看守所的日子裡，拜讀了許多書籍，...

柯文哲裁押因自爆要安排妻女出國？游淑慧：時間點過於巧合

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功，北院合議庭昨晚裁定柯文哲等4人均羈押禁見。其...

柯文哲三度回新竹 洪健益：懷疑已聯繫上橘子

台北地院昨3度針對民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案召開羈押庭。傳出庭訊中，柯文哲談到妙天1千萬元由橘子（許芷瑜...

支持柯抗告 黃國昌轟北院裁定理由如「大拼盤」：帶妻小出國是炒冷飯

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保後，昨日再度被裁定羈押禁見。柯文哲及律師團不排除依法提起抗告，民眾黨代理主席黃國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。