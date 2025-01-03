柯文哲再被羈押 簡舒培諷民眾黨繼續演「自虐兒」是證明影響力

民眾黨前主席柯文哲涉案遭訴，北檢二度抗告成功，台北地院昨開庭裁定羈押禁見。民進黨北市議員簡舒培今批，民眾黨天天怪天怪地，一下司法不公、一下政治迫害，卻不呼籲潛逃海外的「橘子」趕快回來救救「阿北」，大酸民眾黨不思檢討繼續演自虐兒，只是自證柯文哲的「實質影響力」。

簡舒培今在臉書指出，北檢二度抗告後，台北地院裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人羈押禁見，北院在裁定書中明確列出理由，包含被告犯罪嫌疑重大、所犯均為最輕本期5年以上有期徒刑之罪、有事實足認有逃亡之虞，以及有事實足認有湮滅及勾串共犯、證人之虞。衡量本案對社會危害程度及國家刑罰權行使的公益考量，與被告人身自由相互權衡，非予羈押顯難追訴審判。

她說，同一批法官，民眾黨前幾天還帶著小草大喊「謝謝法官」，現在阿北又被羈押，民眾黨怕自打臉，所以乾脆繼續演司法迫害大戲，居然發聲明說，「呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境，賴總統不該忽略民意早已怒不可遏，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。」

簡舒培直言，整起事件的起源就是柯文哲護航放寬京華城容積、圖利威京集團上百億、還拿了不該拿的錢；是柯文哲「想空想縫」要搞黨營事業，把政治獻金帳戶當成自己的帳戶在支配。

她批柯文哲、民眾黨無視法律，違法被起訴羈押禁見，與總統什麼關係，為什麼柯文哲做壞事，別人卻要成為歷史罪人，這是什麼神邏輯。

簡舒培認為，柯文哲已經辭去黨主席，民眾黨現在的大呼小叫，只是再一次證明柯文哲即使辭去黨主席仍有實質影響力，更別說柯文哲交保的這一周，又是開直播又是受訪，甚至跟一群證人開會，還問人家「是證人還是被告」，完全無視北院「不得接觸證人」的附帶條件。

她酸，民眾黨天天怪天怪地，一下司法不公、一下政治迫害，卻不呼籲潛逃海外的橘子趕快回來救救阿北，抹臭司法、痛批賴清德，都不代表柯文哲就是清白的。說到底，柯文哲會有今天，完全就是咎由自取，柯文哲以往總是拿聖人標準來看待政治人物，講得冠冕堂皇，還出書。民眾黨拿出這樣高道德標準的10%來自我要求，有這麼難？

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