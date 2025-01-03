顏若芳指柯文哲交保後開會談案情 吳怡萱嗆：複製紅衛兵造謠

民眾黨前主席柯文哲再遭北院裁定羈押。民進黨台北市議員顏若芳指出，柯文哲當初交保出來，民眾黨就匆匆開會，現場還討論案情。民眾黨發言人吳怡萱，反嗆，顏若芳清楚示範民進黨如何100%複製共產黨紅衛兵批鬥模式，用造謠言論來文字殺人。

吳怡萱說，顏若芳的這番發言，正清楚示範民進黨如何100%複製共產黨紅衛兵批鬥模式，用造謠言論來文字殺人，請問顏若芳哪隻眼睛看到「柯文哲一交保，民眾黨匆匆開會，現場討論案情？」

吳怡萱說，請辭是賴清德、北檢逼的，為了工作可以接觸相關黨公職是法院訂的，台灣民眾黨嚴守本分，即便連開擴大中央委員會也全程錄音錄影，不談案情，台灣民眾黨運作被限縮、干預就是民進黨的政治黑手介入，請問顏若芳是聽床師嗎？在民眾黨中央哪裡偷聽，聽到本黨有跟柯文哲前主席開會討論案情？

吳怡萱表示，昨天法官裁定羈押稱「基於尊重審級制度」，就是在明白告訴大家，他們無法對抗他們的上級長官。

吳怡萱說，賴清德帶領的台灣，要關你就關你，說你有罪就有罪，黨檢媒動起來誤導輿論操弄謠言，用司法干預政黨運作，用司法侵害在野黨，內心存著戒嚴，根本就是威權復辟。

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